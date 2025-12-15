Os pontos que chamaram a atenção nos dois primeiros testes do novo elenco do Caxias

Fernando Marhiori prepara a equipe para mais quatro jogos-treino. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

Depois dos primeiros testes da pré-temporada, o técnico Fernando Marchiori já tem uma ideia mais clara do grupo de jogadores do Caxias que tem em mãos. As vitórias sobre o Sindicato dos Atletas (por 1 a 0) e sobre a equipe sub-20 (por 7 a 0) não foram o mais importantes. Os dois jogos-treino serviram para o comandante grená rodar o grupo e fazer observações sobre o comportamento tático e coletivo do elenco.

E uma ideia que vai ganhando força para a largada de 2026 é do esquema com três zagueiros. Em ambos os testes, Marchiori optou pela formação inicial com o 3-5-2.

Diante do Sindicato, o time grená começou com: Gabriel Toebe; Windson, Joilson e Maurício Ribeiro; Thiago Ennes, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson e Vitinho; Jhonatan Ribeiro e Jeam.

Já na goleada sobre a equipe de base, o Grená teve na primeira parte da partida: Marcelo Dal Soler (Gabriel Toebe); Windson, Joilson e Roberto; Jhonatan Ribeiro, Breno Santos, Dudu Vieira, Tomas Bastos e Vitinho; Calyson e Jeam.

A novidade no trio defensivo contra o time sub-20 foi a presença do lateral-esquerdo Roberto, atuando como zagueiro, já que Maurício Ribeiro, com desconforto muscular, ficou de fora da atividade e Andrés Robles teve uma lesão na panturrilha.

Atacante que vem sendo testado pode jogar por dentro, pelo meio de campo, Calyson também ganhou pontos positivos nestes jogos-treino. Tanto pela versatilidade como pelo oportunismo. Ele foi o autor de três gols no teste deste fim de semana e, nesta temporada, atuou em 26 jogos, com quatro gols e duas assistências.

Próximos desafios

Ainda nesta semana, a equipe grená fará mais um jogo-treino diante do E.C. São Cristóvão, de Flores da Cunha. A atividade ocorre na sexta-feira (19), às 18h, no Homero Soldatelli.

Na segunda-feira (22), o desafio será contra a equipe sub-20 do Grêmio, em jogo marcado para às 11h. No dia 30, o adversário será o Monsoon. Já no dia 3 de janeiro, o último teste do Caxias antes da estreia no Campeonato Gaúcho será contra o Novo Hamburgo. Todos os testes ocorrem no Estádio Centenário.