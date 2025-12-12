Os dois reforços que o Caxias ainda busca para encaminhar o elenco 

Executivo de futebol, Léo Franco, é um dos dirigentes que trabalha na montagem do elenco. Camila Corso / Agência RBS

O grupo do Caxias conta neste momento com 29 atletas. Destes, 15 são novidades para 2026. Reforços contratados pelo departamento de futebol em parceria com o técnico Fernando Marchiori, que indicou nomes que trabalhou em outras equipes.

Mas o ciclo de contratações do Grená não está fechado. Há duas posições específicas que os dirigentes observam atentamente e, dependendo das possibilidades de mercado, ainda podem ser buscadas: um volante e um centroavante.

Para o meio-campo, a ideia é trazer um atleta com poder de marcação, mas que tenha uma boa saída de jogo, sem dificuldades em passar a bola.

Já para o ataque, o clube se reforçou com o centroavante Jeam, do Floresta. Gustavo Nescau é o único remanescente na posição. Um novo camisa 9 está sendo vasculhado e, para a disputa da Série C do Brasileiro, certamente será uma peça a ser contratada. No entanto, se houver a possibilidade de trazê-lo ainda para a disputa do Gauchão e Copa do Brasil, o clube não descarta um novo anúncio.

Além do mais, quando chegou ao Caxias, o técnico Fernando Marchiori deixou claro aos dirigentes que, num primeiro momento, não indicaria atletas do Primavera-SP, seu último clube e onde conquistou um acesso estadual. A justificativa é o respeito que o profissional tem pelo clube que lhe acolheu. No entanto, para o segundo semestre, isso deve acontecer. E nomes que se destacarem no time paulista no Estadual podem ser indicados para a disputa da Série C.

Elenco do Caxias para 2026

Goleiros: Gabriel Toebe, Marcelo Dal Soler*, Léo Lang* e Pedro (base)

Laterais-direitos: Thiago Ennes e Dija*

Laterais-esquerdos: Vitinho e Roberto

Zagueiros: Carlos Henrique, Windson, Maurício Ribeiro, Joílson* e Andrés Robles

Volantes: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes*, Breno Santos* e Zanelatto

Meias: Tomas Bastos e Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Gustavo Nescau, Vitor Feijão, Leozinho e Jeam.