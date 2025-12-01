Thiago Coelho tinha contrato até o final do Campeonato Gaúcho. Porthus Junior / Agencia RBS

O goleiro Thiago Coelho não vai permanecer no Caxias para a temporada de 2026. O jogador tinha contrato até o fim do Gauchão e torna-se a primeira baixa para a próxima temporada. A direção grená e o camisa 1 negociaram uma prorrogação de vínculo, mas não chegaram a um acordo.

Titular na campanha grená na Série C e peça decisiva em muitos duelos que garantiram a liderança na primeira fase, o goleiro do Caxias havia ampliado o vínculo com o clube quando sofreu uma lesão de menisco no joelho durante esta temporada.

De volta à equipe no segundo semestre, para a disputa da Série C, Thiago já havia assinado um novo vínculo até o final do Estadual 2026.

No novo contrato estabelecido por ambas as partes havia um aditivo, com multa rescisória, mas que deixava claro que se o atleta recebesse uma proposta de um clube das Séries A ou B do Brasileiro ele poderia deixar o clube.

Isso aconteceu durantes este mês, e o goleiro recebeu uma proposta de um clube que nem o próprio Caxias sabe ao certo se é da Série A ou B do Brasileiro. O departamento de futebol grená chegou a estar otimista com uma possível renovação.

Porém, o Caxias não chegou aos valores pedidos pelo goleiro, mesmo que tenha oferecido um contrato com duração de dois anos. O clube, inicialmente, deu prazo para o atleta e, nesta segunda-feira (1º), Thiago declinou da oferta grená e acertou sua saída. O goleiro manifestou para pessoas próximas o interesse de permanecer. No entanto, a expectativa do seu staff era de uma valorização maior por parte do Caxias, o que não ocorreu.

Ele deixa o Centenário sem que o clube receba uma compensação financeira.

Nota oficial do Caxias

A S.E.R. Caxias comunica a saída do goleiro Thiago Coelho.

Exercendo o direito estabelecido em aditivo contratual, o atleta comunicou ao Clube o interesse em rescindir o contrato de trabalho.