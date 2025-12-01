Os atletas que possuem contrato e os que devem deixar o Juventude em 2026

Rodrigo Sam é dos atletas que possuem contrato com o Ju para 2026. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Com a queda confirmada à Série B do Brasileiro em 2026, o Juventude trabalha internamente na reformulação do elenco visando a próxima temporada. O clube ainda terá duas rodadas do Campeonato Brasileiro a cumprir — diante de Santos e Corinthians. No entanto, anunciará liberações ainda no decorrer desta semana, e o time que entrará em campo possivelmente esteja descaracterizado.

Conforme levantamento do Pioneiro, 26 atletas terminarão seus vínculos com o Verdão ao final de 2025 e 16 ainda possuem contrato com o clube.

Dentre os que encerram vínculo destaque para o goleiro Jandrei, que, apesar do rebaixamento, se firmou na equipe. O jogador não deve permanecer no São Paulo, mas seu salário é considerado acima para o orçamento reduzido que o Verdão terá em 2026. Para que ele permaneça, será necessária uma renegociação.

Quatro laterais também encerram vínculo com o Juventude, sendo que apenas Igor Formiga tem contrato em vigor.

O experiente Nenê, que fará 45 anos em 2026, também pode estar se despedindo do clube, e dos gramados, uma vez que o meia ainda não definiu se seguirá atuando por mais uma temporada.

No ataque, dentre os jogadores que terminam contrato em 2025 com o Alviverde está Gilberto, que teve uma temporada acidentada por decorrentes lesões e falta de produção quando esteve em campo (foram apenas quatro gols marcados).

Outro que deve se despedir é o colombiano Batalla. O atleta pertence ao Talleres-AR e, no primeiro semestre, o clube até ventilou uma aquisição junto aos argentinos. Uma negociação envolvendo a ida de Abner ao Talleres chegou a ser cogitada, mas não evoluiu. No Brasileirão, com a queda de rendimento, Batalla perdeu espaço, até mesmo no elenco, sendo rebaixado em alguns jogos pelo técnico Thiago Carpini junto à equipe sub-20 que disputou a Copa FGF.

— Sem dúvida existe uma base, um trabalho que já vem sendo construído e consolidado. E é importante para a sequência, né? E reforços pontuais dentro daquilo que foi identificado, não só agora, mas durante toda a temporada — avaliou o técnico Thiago Carpini.

A continuidade do treinador no Alfredo Jaconi também será debatida durante a semana. Mas, apesar de deixar a permanência em aberto, Carpini deve deixar o clube. Um dos pilares para a vinda do profissional duas vezes ao Alfredo Jaconi (em 2023 e em 2025) foi o diretor executivo Júlio Rondinelli, que se afastou do cargo após o duelo contra o Bahia. Além do mais, o treinador já recebeu sondagens de Sport e Coritiba para 2026.

— Eu acredito muito na continuidade de trabalho, de ideias. Gostar de permanecer, claro que a gente sempre vai falar que gosta, mesmo porque se eu não gostasse desse clube, não tivesse respeito por tudo que a gente viveu aqui em 23, pela maneira que as pessoas aqui me recebem, eu nem teria vindo — desconversou o técnico.

Período eleitoral

Como o Juventude passará por eleições na próxima semana, com a tendência de continuidade de Fábio Pizzamiglio na presidência e trocas pontuais de cadeiras nos cargos de vice-presidentes, só depois o clube partirá para o anúncio de um executivo para que ele dê segmento às negociações que já iniciaram.

E elas incluem a vinda de reforços. O goleiro Pedro Rocha, 27, da Ponte Preta, e o lateral-direito Marcelinho, 27, do Remo, estão próximos de um acerto com o Ju.

Terminam contrato em dezembro de 2025:

Goleiros: Jandrei (retorna ao São Paulo), Ruan Carneiro e Gastón Guruceaga e Zé Henrique;

Laterais: Ewerthon (retorna ao Sport), Reginaldo (acertado com o Náutico), Marcelo Hermes (retorna ao Criciúma), Alan Ruschel e Cauê da Rocha (estava emprestado ao Barra-SC);

Zagueiros: Marcos Paulo (retorna ao Nova Iguaçu), Cipriano (retorna ao Apoel-CHI), Wilker Ángel, Luan Freitas (retorna ao Fluminense);

Meio-campistas: Sforza (retorna ao Vasco), Caíque, Daniel Peixoto, Lucas Fernandes, Nenê, Rafinha (não atua desde 2024 quando sofreu uma lesão na Chapecoense);

Atacantes: Negueba (retorna ao Maringá), Batalla (retorna ao Talleres-AR), Giovanny, Gilberto, Matheus Babi, Rafael Bilu, Gabriel Veron (retorna ao Porto).

Atletas com contrato:

Lateral: Igor Formiga (contrato até o fim de 2026)

Zagueiros: Rodrigo Sam (até o fim de 2026), Abner (até o fim de 2027), Natã (até o fim de 2027), Bernardo (base, até o fim de 2027);

Meio-campistas: Daniel Giraldo (até o fim de 2026), Davi Góes (até o fim de 2026, mas está emprestado ao Palmeiras para a Copa São Paulo), Mandaca (até o fim de 2026), Jadson (até o final de 2026), Luiz Henrique (base, até o fim de 2026).

Atacantes: Ênio (até o fim de 2028), Taliari (até o fim de 2026), Galego (até o fim de 2027), Marlon Santos (base, até o fim de 2026)

Podem retornar de empréstimo:

Goleiro: Gustavo (até o fim de 2026, está emprestado ao América-MG até o fim de 2025)

Zagueiro: Yan Souto (até o fim de 2026, está emprestado ao Goiás até o final de 2025)



