Os atletas que possuem contrato e os que devem deixar o Juventude em 2026

Com a queda à Série B confirmada, muitos jogadores que encerram o vínculo ao final da atual temporada não permanecerão no clube

Rafael Rinaldi

