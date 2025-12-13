Esportes

DNA Jaconero
Notícia

Olho nele! Jovem do Juventude que estreou contra o Corinthians já treinou com astro do futebol mundial

Atleta deve seguir no elenco principal do Verdão para a temporada de 2026, quando o clube terá o Gauchão, a Copa do Brasil, a Série B do Brasileiro e a Copa Sul-Sudeste

Tiago Nunes

