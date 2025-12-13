Olho nele! Jovem do Juventude que estreou contra o Corinthians já treinou com astro do futebol mundial

Jovem Bernardo (D), do Juventude, marcando o craque sueco Ibrahimović (E). AC Milan / Divulgação

O Juventude segue fortalecendo a presença de jovens talentos formados em sua base. E, no último domingo, um capítulo especial foi escrito para o zagueiro Bernardo Toffolo, 20 anos. Após uma longa espera, ele fez sua estreia pelo time principal no empate em 1 a 1 diante do Corinthians, em partida válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Integrado ao elenco profissional desde o segundo turno, o defensor foi relacionado para diversas partidas até que chegou o dia de realizar o maior sonho da carreira.

— Foi um ano muito importante para minha trajetória, que começou com a classificação no Brasileiro Sub-20. Tivemos grandes jogos, boas atuações e gols. É um feito inédito, na primeira edição do clube, já ter classificado para as oitavas — destacou Bernardo.

O que poucos sabem é que apesar da pouca idade, Bernardo já esteve ao lado de um gigante mundial. Ele já esteve dentro das quatro linhas com o centroavante sueco Ibrahimović.

O encontro inesperado foi realizado na temporada de 2022, quando o jovem atuou Viareggio Cup, tradicional competição de base na Itália. O jovem do Juventude esteve por empréstimo ao Carrarese, junto com colega Lucca Andriolli.

O atleta do Juventude entrou em campo em quatro partidas pelo clube da Itália, que encerrou sua participação nas oitavas de final do torneio. Ele ainda teve uma chance de ouro de treinar no Milan, com a missão de tentar parar Ibra.

ANO DE 2025 MARCANTE

Bernardo esteve em campo na partida contra o Corinthians com a camisa titular. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O jovem é natural de São Domingos do Sul, cidade de menos de 3 mil habitantes, que fica a 240 quilômetros de Porto Alegre, no norte gaúcho. Ele chegou ao Juventude na temporada de 2018. Neste ano, o jovem chegou a 28 partidas e quatro gols marcados.

A boa temporada no sub-20, onde foi capitão, abriu portas para a transição ao grupo principal. Oportunidade que todo o garoto sonha, ainda mais na Série A.

— Logo após veio a oportunidade de integrar o elenco profissional para o segundo turno. Fui sendo relacionado para vários jogos até chegar o dia da estreia, que sem dúvidas foi a realização do meu maior sonho — completou.

Bernardo tem contrato com o Juventude até o fim de 2027. No Verdão desde 2018, Bernardo coleciona conquistas, como de campeão invicto do Gauchão Sub-17 em 2022 e presença em três Copas São Paulo. Agora, o foco está totalmente voltado para 2026