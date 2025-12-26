Oficializado: Após se destacar no Cuiabá, atacante assina com o Juventude por duas temporadas

Alisson Safira é um dos reforços para a temporada de 2026. Assessoria / Cuiabá

O Juventude segue no mercado e confirmou, nesta sexta-feira (26), a contratação do atacante Alisson Safira. O jogador de 30 anos chega ao Estádio Alfredo Jaconi com um projeto de longo prazo: assim como o zagueiro Messias, Safira assinou um contrato definitivo válido até o final de 2027.

O centroavante, que pertencia ao Santa Clara, de Portugal, estava emprestado ao Cuiabá na última temporada. No Dourado, ele viveu um dos melhores momentos da carreira recente, tornando-se peça fundamental no setor ofensivo e despertando o interesse de outros clubes.

Safira chega com o "pé quente". Nesta temporada pelo Cuiabá, o atacante apresentou uma média de gols muito boa. Em 22 jogos, ele balançou as redes 10 vezes e deu outras duas assistências.

Antes de retornar ao país, Alisson Safira construiu uma carreira na Europa. Entre 2021 e 2024, atuou em três clubes tradicionais de Portugal, mantendo uma regularidade constante de gols. No B SAD foram sete gols, no Vitória de Guimarães mais seis gols e no Santa Clara outros seis.