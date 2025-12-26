Oficializado: Após se destacar no Cuiabá, atacante assina com o Juventude por duas temporadas

O Juventude segue no mercado e confirmou, nesta sexta-feira (26), a contratação do atacante Alisson Safira. O jogador de 30 anos chega ao Estádio Alfredo Jaconi com um projeto de longo prazo: assim como o zagueiro Messias, Safira assinou um contrato definitivo válido até o final de 2027.
O centroavante, que pertencia ao Santa Clara, de Portugal, estava emprestado ao Cuiabá na última temporada. No Dourado, ele viveu um dos melhores momentos da carreira recente, tornando-se peça fundamental no setor ofensivo e despertando o interesse de outros clubes.
Safira chega com o "pé quente". Nesta temporada pelo Cuiabá, o atacante apresentou uma média de gols muito boa. Em 22 jogos, ele balançou as redes 10 vezes e deu outras duas assistências.
Antes de retornar ao país, Alisson Safira construiu uma carreira na Europa. Entre 2021 e 2024, atuou em três clubes tradicionais de Portugal, mantendo uma regularidade constante de gols. No B SAD foram sete gols, no Vitória de Guimarães mais seis gols e no Santa Clara outros seis.
O atacante também teve uma breve passagem pelo Universitatea Craiova, da Romênia. No cenário nacional, Safira ganhou notoriedade com a camisa do Londrina, clube onde marcou 18 gols em 47 partidas entre 2018 e 2021, tornando-se um dos principais nomes da equipe paranaense no período.