O que disse Neymar após os três gols diante do Juventude no Alfredo Jaconi

Neymar comemorou com o torcedor santista. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude perdeu para o Santos, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (3), com uma atuação de gala de Neymar. O camisa 10 foi autor dos três gols da partida. Após o jogo, o atacante destacou a importância do resultado e dividiu os méritos com os companheiros.

Neymar voltou a fazer três gols no mesmo jogo após mais de três anos. A última vez havia sido em 9 de abril de 2022, pelo PSG, contra o Clérmont.

— Muito feliz por esses gols, em poder ajudar o Santos de alguma forma, mas obviamente que sem os meus companheiros não iria conseguir fazer isso. Então, estamos contentes pela vitória, falta um jogo ainda, e lá na Vila a gente tem que dar o nosso máximo de novo. E pelo esforço de estar em campo — disse em entrevista ao Prime Vídeo na saída de campo, quando completou:

— Obviamente sempre prezando a minha saúde como atleta, nada além pra prejudicar a minha carreira, é o que dá, é o que eu venho passando há meses, há anos, com lesões. Mas tô tentando superar isso tudo e fazendo o meu melhor pra estar 100%

O camisa 10 também comentou sobre o esforço para estar em campo, ressaltando os cuidados com a saúde e as dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Por fim, Neymar falou sobre sua postura diante das adversidades e reafirmou sua dedicação ao clube.