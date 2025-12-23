O motivo por trás do interesse do Juventude em joia milionária do Vasco

Jogador Ray Breno é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Matheus Lima / Vasco / Divulgação

Com um negócio encaminhado com a Inter de Limeira-SP, o jovem Ray Breno deve mudar de rota e parar em Caxias do Sul para a temporada de 2026. O Juventude tenta a contratação do jovem atleta de 21 anos, do Vasco.

O jogador ainda não estreou no profissional do time carioca, apesar de ter treinador com o elenco de cima do Vasco no ano de 2023, quando Mauricio Barbieri esteve no comando do time da Colina. Esse é um dos motivos para o Juventude tentar a contratação de uma das promessas do time do Rio de Janeiro.

Em 2023, ele teve seus melhores números na categoria sub-20, quando foi destaque do time com a camisa 10. Foram 29 jogos e cinco gols. No entanto, o ano terminou da pior forma para ele. Ray sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho e ficou oito meses longe dos gramados.

Outros fatores também fizeram o Juventude tentar a contratação por empréstimo de Ray Breno. Nesta temporada, ele defendeu dois clubes, o Pouso Alegre-MG e o Nova Iguaçu-RJ, mas teve pouca minutagem. O Juventude vê o jovem como uma aposta para a temporada, como outros que já deram certo no Estádio Alfredo Jaconi. Além disso, o jovem viria com custo baixo, quase de graça para o Verdão.

Além de Barbieri, Ray Breno conhece outro atleta do Juventude, o vovô garoto do Verdão. Ele treinou com Nenê quando subiu ao profissional do Vasco. Inclusive, a sua última foto nas redes sociais é com o craque do Juventude, que pode renovar para a temporada de 2026.