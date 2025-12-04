Nenê foi titular no Juventude diante do Santos. Porthus Junior / Agencia RBS

Após a derrota do Juventude para o Santos, o clima no Alfredo Jaconi foi de frustração, mas também de reconhecimento pelo esforço da equipe e pelo apoio incondicional da torcida. Em entrevista após a partida, Nenê, um dos líderes do elenco, fez questão de avaliar a temporada e expressar gratidão aos torcedor alviverde.

— É um sentimento muito frustrante. Acredito que o primeiro turno pesou um pouquinho no nosso ano em termos de performance, resultados. E tivemos os últimos dois meses muito bons. E aí, às vezes, o resultado não vinha junto com a nossa performance e a torcida entendeu isso, viu a nossa luta, a nossa dedicação, a nossa união — destacou Nenê, em entrevista ao Prime Video, e completou:

— Só queria agradecer o nosso torcedor. Você vê o último jogo, e já tinha consumado o rebaixamento, vieram em peso, nos apoiaram, sempre me apoiando também. Um respeito sensacional. Só tenho palavras de gratidão à nossa torcida jaconera. E realmente é um momento difícil, mas todos sabem que o Juventude é um clube que nunca desiste, e vai dar a volta por cima, e a gente vai voltar.

Aos 44 anos, Nenê está na sua 26ª temporada como jogador profissional, um feito raro no futebol brasileiro. Ídolo por onde passou, o meia reforçou a importância do cuidado físico e da paixão pelo esporte, fatores que, segundo ele, foram fundamentais para manter a longevidade na carreira.

— Eu sou muito abençoado por Deus mesmo. Deus me deu um dom e me deu essa capacidade de poder estar, nunca machucando, se cuidando. Acho que é um conjunto de coisas. E o principal é a minha paixão pelo futebol. É uma coisa que eu faço com amor. Minha vida toda. Estou 26 anos já consecutivos profissional jogando. Para mim é um prazer muito grande estar podendo fazer o que eu amo e ainda dar alegria, às vezes, claro — disse o vovô garoto.

Por fim, Nenê elogiou o amigo Neymar pela atuação diante do Juventude.