Esportes

Vovô garoto
Notícia

"O Juventude é um clube que nunca desiste, e vai dar a volta por cima", diz Nenê sobre o rebaixamento

Camisa 10 foi titular na derrota alviverde para o Santos por 3 a 0. O meia também falou sobre a atuação de Neymar, autor dos três gols

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS