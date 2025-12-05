Novo zagueiro do Caxias revela acerto rápido e objetivos para a temporada 2026

Além da chegada do centroavante Jeam, o Caxias apresentou nesta sexta-feira (5) o zagueiro Maurício Ribeiro, de 34 anos, como reforço para o setor defensivo. O experiente jogador atuou pelo Brusque na Série C desta temporada e acumula passagens por clubes importantes, incluindo o Juventude, onde defendeu a equipe nas temporadas de 2017 e 2018.
— Foi um acerto rápido. Muito feliz de vestir a camisa do Caxias. É um desafio muito grande, é um clube que vem se organizando ano a ano, brigando pelo acesso e esse ano foi uma prova disso. Foi um acerto rápido e estou muito feliz — comentou Maurício.
Maurício Ribeiro iniciou sua carreira profissional em 2008, pelo Jabaquara, e desde então construiu uma trajetória por vários clubes no futebol brasileiro. Ao longo dos anos, defendeu Paulista, Cianorte, Cascavel, ABC, Inter de Lages e Brusque, acumulando experiência em diferentes competições nacionais.
Em 2017, o zagueiro chegou ao Juventude, onde disputou 16 partidas na primeira temporada. No ano seguinte, atuou em 11 jogos pela Série B, no campeonato marcado pelo rebaixamento alviverde.
Mais recentemente, vestiu a camisa do Brusque nas temporadas de 2024 e 2025, somando 20 partidas. Com essa bagagem, Maurício reforça a defesa do Caxias e se soma ao coletivo grená.
— Primeiro é pensar no coletivo e fazer uma temporada excelente, brigar por todas as competições. Quando a gente chega no clube, em qualquer área, a gente quer chegar no topo. Então é o que a gente vai fazer aqui. Nesse primeiro momento é se preparar bem, fazer uma grande pré-temporada, começar o ano e fazer um grande Gauchão e depois, consequentemente, pensar na Série C, Copa do Brasil — analisou o defensor — finalizou.