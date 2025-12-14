Novo técnico do Juventude será apresentado nesta segunda-feira

Barbieri teve como último clube o Athletico-PR Athletico-PR / Divulgação

Com pouco tempo para conhecer a nova casa antes dos primeiros compromissos oficiais, o técnico Maurício Barbieri será apresentado na tarde desta segunda-feira (15), às 15h, no Estádio Alfredo Jaconi. O treinador assinou com o clube até o fim de 2026.

A direção alviverde confirmou na quinta-feira (11) o acerto com o profissional de 44 anos para comandar o time após a saída de Thiago Carpini, que não conseguiu evitar o rebaixamento. O anúncio foi feito pelo executivo Lucas Andrino, em sua apresentação.

O início da pré-temporada está marcado para 26 de dezembro. Porém, até lá, o treinador e a direção alviverde terão uma árdua tarefa de reformulação do elenco, já que muitos atletas vão deixar o clube.

Daqueles que têm contrato vigente, o primeiro a negociar sua saída foi o atacante Ênio, emprestado com opção de compra para a Chapecoense. O atacante está vinculado ao Ju até o final 2028.

Nomes como Mandaca, Gabriel Taliari, Rodrigo Sam e Igor Formiga também estão sendo assediados por times da Série A do Brasileiro. Porém, segundo Lucas Andrino, nenhuma proposta oficial havia sido recebida pelo clube.

Entre os jogadores que encerraram os seus vínculos em dezembro, o Juventude deve conversar com Alan Ruschel e Nenê para uma renovação. Emprestados ao clube neste ano, o volante Daniel Peixoto, do Rio Claro-SP, e o zagueiro Luan Freitas, do Fluminense, também interessam.

O goleiro Pedro Rocha, oriundo da Ponte Preta, é o primeiro reforço confirmado. Ele foi contratado ainda sob a gestão do executivo Júlio Rondinelli.