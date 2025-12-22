Esportes

DNA da casa
Notícia

Novo técnico do Juventude projeta aproveitamento de jovens para suprir lacunas em 2026

Após 20 saídas no elenco, Juventude pode apostar na base sub-20 para suprir carências e fortalecer o grupo na temporada que vem sob o comando de Mauricio Barbieri

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS