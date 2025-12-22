Novo técnico do Juventude projeta aproveitamento de jovens para suprir lacunas em 2026

Marlon Santos foi um dos destaques do time sub-20 do Juventude. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude inicia oficialmente sua preparação para o Campeonato Gaúcho na próxima sexta-feira (26). Em meio a uma profunda reformulação do elenco — que conta com mais de 20 saídas e apenas 10 remanescentes — a base alviverde surge como uma peça estratégica para o técnico Maurício Barbieri.

Embora ainda não tenha definido uma lista específica de nomes do sub-20 para integrar o profissional, o treinador deixou claro que a ideia é aproveitar o talento Jaconero.

A definição de quem ganhará espaço no elenco principal deve passar pelo desempenho do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa na virada do ano.

Barbieri pretende observar a totalidade do grupo sub-20 para identificar atletas com condições técnicas e físicas de suprir carências que o mercado não pôde atender de imediato.

- A Copa São Paulo é uma oportunidade para observarmos os meninos e entender quem pode nos ajudar em função de alguma lacuna que não conseguimos trazer por uma questão de mercado. Vamos observar tudo para fazer um uso da base que beneficie a todos - explicou o comandante.

Lições da última temporada

Em 2025, o Juventude teve dificuldades para lançar jovens devido à instabilidade no Brasileirão, que culminou no rebaixamento à Série B. Atletas como o jovem Bernardo, que estreou apenas na última rodada contra o Corinthians, o meia Luiz Henrique e os atacantes Rafael Pina e Marlon Santos integraram o grupo, mas tiveram poucas oportunidades reais de sequência. Do trio final, apenas Marlon Santos entrou em campo, no jogo contra o Santos, na derrota por 3 a 1, no Estádio Morumbis.

Para 2026, Barbieri quer mudar essa dinâmica, mas pede paciência à torcida, já que o trabalho começa do zero. O treinador projeta uma equipe com identidade agressiva: