Novo reforço do Caxias fala em acesso à Série B e afirma que o Gauchão "está mais palpável em 2026"

Volante já trabalhou com o técnico Fernando Marchiori em quatro equipes. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias trouxe a experiência do volante Wellington Reis para ser um diferencial na equipe na temporada de 2026. Ele atuou em quatro equipes comandadas pelo novo técnico grená, Fernando Marchiori. A última delas foi o ABC, onde conquistaram juntos o acesso à Série B do Brasileiro em 2022.

— O Marchiori é um cara interessante. Ele não negocia a lealdade de padrão de jogo, de ser sério, profissional ali dentro de campo. Já é a quarta vez que eu trabalho com o Marcchiori. Ele é inegociável aos princípios que ele pensa relacionados ao jogo e fora de campo também, é verdadeiro quando ele diz que tira o máximo de cada um para poder beneficiar o grupo — afirmou o volante em sua apresentação na tarde de quinta-feira (11).

O mineiro de 33 anos foi revelado na base do Varginha e ainda fez carreira em clubes como Boa Esporte, Criciúma, Fortaleza, Mirassol, Vila Nova, Paysandu e Santo André.

— Eu tento ser, tanto dentro de campo como fora, uma pessoa que consiga ajudar seus companheiros, contribuir de uma forma geral. Até mesmo a respeito do que foi que os atletas que deram continuidade esse ano aqui para a próxima temporada passaram, tirar esse peso deles porque o futebol é algo que é complicado. Tem muitos pré-julgamentos e as pessoas querem colocar pedra na mochila do outro desnecessariamente. A gente tem que trabalhar no modo que nós consigamos entrar leve nos jogos, para que possamos desempenhar sempre um bom futebol — avaliou o atleta, que espera fazer parte de uma campanha vitoriosa do Caxias em 2026:

— Toda competição tem a sua carga de importância, embora a gente entenda que o acesso mudaria o patamar do clube, nós entendemos também que o Gaúcho tem um peso enorme e talvez nunca foi tão palpável como vai ser essa próxima temporada. E nem digo relacionado aos outros clubes, mas sim aos atletas que aqui hoje estão representando o Caxias. Eu tenho por certo que nós vamos fazer uma grande temporada e estaremos, com certeza, em outubro, novembro comemorando coisas grandiosas.

Irmão joga há 10 anos nos EUA

A família Reis não tem apenas Wellington desfilando nos gramados de futebol. O irmão, Ualefi, 31, atua há mais de 10 temporadas no futebol norte-americano. Atualmente ele veste as cores do Chattanooga Red Wolves, da terceira divisão dos EUA.

Curiosamente, assim como Wellington, Ualefi também atua como meio-campista.