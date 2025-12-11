Esportes

Confiante
Notícia

Novo reforço do Caxias fala em acesso à Série B e afirma que o Gauchão "está mais palpável em 2026"

Wellington Reis foi apresentado na tarde desta quinta-feira (11) no Estádio Centenário

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS