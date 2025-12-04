Esportes

3 a 0
Notícia

Neymar marca três vezes, Juventude perde para o Santos e complica o Inter na luta contra o Z-4

Craque santista definiu o placar no segundo tempo do confronto disputado no Alfredo Jaconi nesta quarta-feira (3). Partida pode ter sido a última de Nenê diante do torcedor alviverde

Rafael Rinaldi

