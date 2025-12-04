Neymar marca três vezes, Juventude perde para o Santos e complica o Inter na luta contra o Z-4

Neymar decidiu o jogo para o Peixe. Porthus Junior / Agencia RBS

No último desafio em casa pelo Brasileirão 2025, o Juventude foi goleado pelo Santos em noite de Neymar no Alfredo Jaconi. Com três gols no segundo tempo, o craque santista definiu o placar de 3 a 0 diante de mais de 15.343 mil pessoas presentes. O maior público da casa alviverde em 2025.

Com o resultado, o Verdão permanece com 34 pontos, na vice-lanterna, e se despede da Série A no domingo (7) em São Paulo contra o Corinthians. Já os paulistas se distanciaram do Z-4 e decidem a permanência na elite diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro no fim de semana.

Equilíbrio e gol anulado

Se havia dúvida quanto ao interesse do Verdão no jogo, Thiago Carpini mandou a campo força máxima. A exceção foi o volante Caíque, que estava suspenso. Como novidade na formação, Peixoto de volta ao meio de campo e Nenê jogando mais adiantado junto a Taliari. E a partida foi marcada pelo equilíbrio no primeiro tempo.

A primeira chance foi do Peixe. Logo aos quatro minutos, Neymar rolou para Guilherme chutar forte para defesa de Jandrei.

Aos 17, Igor Formiga lançou a bola na área e, ao tentar fazer o corte pra trás, Adonis Frías quase mandou contra seu próprio gol. Na sequência, Nenê jogou a bola na segunda trave, mas Taliari não conseguiu alcançar para fazer o cabeceio.

O Ju teve um gol anulado aos 25 minutos. Hermes bateu forte na entrada da área e Brazão deu rebote; Taliari, adiantado, mandou no ângulo esquerdo, mas o lance foi invalidado por impedimento do camisa 19 alviverde.

No lance seguinte, Neymar tentou um gol de puro talento. Do meio-campo, o craque viu Jandrei adiantado e tentou encobri-lo. A bola passou perto da meta santista.

Neymar decide

E com um minuto da etapa final, Neymar, na pequena área, jogou pra fora a oportunidade do primeiro gol santista. A resposta alviverde veio com Jadson, com um arremate de fora da área que passou por cima do gol.

Aos nove, o Santos chegou ao gol. Guilherme fez a jogada pelo lado e rolou na área. Neymar chegou em velocidade e bateu forte. A bola raspou na marcação e morreu no canto direito de Jandrei: 1 a 0 Santos.

De fora da área, Nenê tentou o empate, mas a bola parou nas mãos de Brazão. Pode ter sido o último ato do meia de 44 anos no Alfredo Jaconi. O jogador deixou o gramado ovacionado pela torcida para a entrada de Bilu. Nenê ainda não decidiu se irá continuar nos gramados em 2026.

Do outro lado, o craque santista estava resolvendo o jogo para o Peixe. Aos 18, em contra-ataque rápido, Igor Vinícius descolou o passe na área e Neymar bateu rasteiro na saída de Jandrei: 2 a 0.

O jogo ficou à feição do Santos, que no lance seguinte ao gol acertou a trave alviverde, mas, após revisão no VAR, teve um pênalti a seu favor cometido por Marcos Paulo em Lautaro Díaz. Na cobrança, Neymar marcou mais um: 3 a 0.

O Alfredo Jaconi inteiro passou a cantar "arerê, o Inter vai jogar a Série B", em alusão à derrota colorada para o São Paulo quase ao mesmo tempo. E o camisa 10 santista deixou o gramado aos 35 minutos, poupado já que estava pendurado com dois cartões amarelos.

Ficha

Juventude 0x3 Santos

37ª rodada do Brasileirão 2025

Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas (Giovanny, 31/2º), Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson, Peixoto (Ênio, 44/2º), Mandaca, Nenê (Bilu, 15/2º) e Marcelo Hermes; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke, 35/2º), Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres, 35/2º) e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar (Thaciano, 35/2º); Guilherme, Barreal (Rollheiser, 31/2º) e Lautaro Díaz (Zé Rafael, 31/2º). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: Neymar (S), aos nove, aos 18 e aos 26 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Rodrigo Sam, Marcos Paulo (J). Souza, Zé Rafael (S).

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio-GO, auxiliado por Bruno Raphael Pires-GO e Daniella Coutinho Pinto-BA. VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ.