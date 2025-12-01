Neymar é preservado de treino do Santos; saiba se o craque virá a Caxias do Sul enfrentar o Juventude

Neymar não paticipou do treino e apenas observou os demais atletas no CT Rei Pelé nesta segunda-feira (1º). Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

O grande mistério do Santos para o duelo contra o Juventude era também a principal atração dos paulistas: o craque Neymar.

Com lesão no joelho, o jogador foi a campo no sacrifício na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, marcando um dos gols do Peixe. Após o triunfo — que tirou os santistas do Z-4 e empurrou o Inter pra faixa da degola — o camisa 10 garantiu que estará em campo no Alfredo Jaconi, na quarta-feira (3), pela penúltima rodada do Brasileirão 2025.

Na atividade desta segunda (1º) no CT Rei Pelé, Neymar foi preservado, permanecendo na parte interna da estrutura santista. No entanto, nesta terça (2) pela manhã, o jogador trabalhou com bola e garantiu presença na viagem.

Em voo fretado, o Santos chegará em Porto Alegre por volta das 16h e a chegada em Caxias do Sul está prevista para o início da noite.