Náutico anuncia lateral que disputou a Série A pelo Juventude como reforço para 2026

Reginaldo tinha contrato até o fim de 2025. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

As saídas do grupo do Juventude após o rebaixamento para a Série B já começam a ser oficializadas. O lateral-direito Reginaldo vai defender o Náutico em 2026 e será rival da equipe alviverde na Série B. Ele tinha contrato até o final da atual temporada com o Verdão e o jogador foi anunciado neste sábado (6) no Timbu.

Em sua segunda passagem pelo Alfredo Jaconi, o atleta de 32 anos disputou 24 partidas, sendo titular em 19. Ele não marcou gols e deu duas assistências. Neste ano, após a chegada de Igor Formiga, Reginaldo perdeu espaço, e o último jogo dele foi contra o Bahia, no dia 28 de novembro, pelo Brasileirão.

Na primeira passagem pelo Ju, em 2023, o lateral-direito participou da campanha do acesso à Série A.