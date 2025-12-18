"Não tem outro pensamento a não ser o acesso", afirma novo reforço do Caxias sobre a Série C 2026

Aos 27 anos, volante Breno Santos chega de empréstimo de um ano do Joinville. Vitor Soccol / SER Caxias/ Divulgação

Dentre as 16 contratações realizadas pelo Caxias para a temporada de 2026 não poderia faltar uma posição em especial. O chamado "cão de guarda" da defesa grená será um carioca que chega para buscar espaço no clube, após uma passagem pelo Joinville. Aos 27 anos, o volante Breno Santos será mais uma das novidades da equipe para o ano que se aproxima.

— Venho muito motivado para poder mostrar meu futebol, ajudar o time, e de mente aberta para poder aprender com o professor e a equipe. A competitividade em Santa Catarina também é muito grande. As pessoas me falavam que aqui também é assim. Então, acho que venho com isso em mente já, de ter disputado o Catarinense, competição parecida com o Gauchão — comentou o atleta.

Breno tem preferência em atuar como primeiro volante, sendo uma opção a mais no grupo que terá outros seis marcadores no meio-campo: Dudu Vieira, Ronei, Wellington Reis, Matheus Nunes, Lucas Cândido e Zanelatto.

— Eu gosto de jogar de primeiro volante para poder ajudar na armação da jogada. Eu tenho um bom passe, uma visão de jogo muito boa também. Então, eu gosto de estar orientando e sair jogando — admitiu o atleta, que comentou ainda sobre as primeiras orientações passadas pelo técnico Fernando Marchiori nos treinamentos:

— Não o conhecia, é muito intenso, eu gosto do trabalho que ele passa e do jeito que ele gosta de jogar. É o estilo que eu gosto também, de intensidade, de pressão o tempo inteiro. E quando está com a bola, acontecem as diversidades de jogadas ensaiadas.

Por fim, Breno não titubeou ao comentar o que seria um bom ano de 2026 para o Caxias.