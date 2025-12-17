Nadador do Recreio da Juventude integra Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

Torneio será de 16 a 19 de abril. Recreio da Juventude / Divulgação

O Recreio da Juventude segue colecionando convocações para a seleção brasileira. O nome da vez é Arthur Werner Zimmer, atleta de natação que representa o país nos Jogos Sul-Americanos da Juventude de 2026. A competição acontece de 16 a 19 de abril, no Panamá.

Convocado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o jovem de 16 anos participa de uma principais competições internacionais de categorias de base. O chamado veio após ele se consolidar como líder no ranking nas provas de costas nas competições da modalidade em 2025.

O nadador também foi convidado para participar do Projeto de Monitoramento e Suporte das Seleções de Base e Transição da Natação Brasileira. O sistema de avaliação e análise, realizado pela CBDA e pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), coloca no radar atletas com chances de fazerem parte da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, e 2032, em Brisbane.

O técnico Régis Mencia destaca os marcos alcançados pelo clube esmeraldino ao longo dos anos, além de enfatizar fatores decisivos para as convocações de Arthur.

— Cada vez mais, consolidamos o Recreio como um centro de referência da natação não apenas no Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Em um futuro próximo, nosso objetivo é conseguir levar para a seleção não apenas um, mas mais atletas. Seguiremos trabalhando — comentou o treinador, que completou: