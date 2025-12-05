"Muitos dizem que meu estilo de jogo é gaúcho", diz novo centroavante do Caxias

Jean foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira ( Vitor Soccol / S.E.R Caxias / Divulgação

O Caxias continua a rotina de apresentações dos novos reforços para a próxima temporada. Nesta sexta-feira (5), o centroavante Jeam, 31 anos, ex-Floresta, concedeu entrevista coletiva. O atacante firmou contrato até o fim da Série C de 2026.

— Estou muito feliz de estar aqui. É um clube onde eu tive a oportunidade de jogar três vezes esse ano, e quando surgiu a proposta, eu não pensei duas vezes em vir. Eu sei o quanto é difícil jogar contra, e estou muito feliz de estar hoje aqui vestindo a camisa do Caxias — afirmou Jean, que completou:

— O Caxias é um time que sempre luta para ser campeão, e consequentemente disputa o acesso da Série B, como a gente vai disputar ano que vem. E quando surgiu o interesse, prontamente eu aceitei, porque, é um clube que sempre chega para disputar títulos, e esse é um dos objetivos meus aqui, título, e consequentemente buscar o acesso à Série B.

Jean chega após disputar a Série C pelo Floresta, onde atuou em 24 partidas e marcou quatro gols. Antes disso, defendeu o Água Santa em 2024, somando 14 jogos e três gols.

Com passagens por equipes tradicionais do futebol brasileiro, Jeam construiu uma carreira marcada pela versatilidade e experiência. Além de Bahia, já vestiu as camisas de Capivariano, Cuiabá, CSA, América-RN, Náutico, Mixto, Jacuipense e Treze.

A chegada do atacante reforça o setor ofensivo do Caxias, que aposta na sua capacidade de decisão para os desafios da próxima temporada.

— É o meu primeiro campeonato aqui no Sul, e eu estou muito feliz, e eu sei que é um pouco difícil. Eu sei que é um pouco diferente do que a gente tem lá para cima no Nordeste, mas é trabalhar, a gente vai se adaptando dia a dia, para chegar forte e fazer um bom campeonato aqui no Gauchão — avaliou o jogador, que completou:

— Eu tenho um muitas virtudes. Gosto de ganhar, primeiramente. Sou um cara que muitos dizem que meu estilo de jogo é gaúcho, de não desistir das jogadas, ser raçudo, ser forte. Então, essa é um das minhas virtudes, e espero, no decorrer desse ano, ajudar não só com isso, mas com os gols, que para nós, atacantes, é o principal.

Camisa 9

Jeam chega ao Caxias já familiarizado com o trabalho do técnico Fernando Marchiori. Os dois tiveram a oportunidade de atuar juntos no Náutico, em 2023, experiência que pode facilitar a adaptação do atacante ao modelo de jogo e à filosofia do treinador no clube grená.

— Eu tenho facilidade de jogar também pelo lado. Eu já trabalhei com um professor no Náutico até, e eu sempre joguei centralizado com ele. Então, creio eu que esse ano também eu seja utilizado mais por dentro ali, como camisa 9 mesmo — avaliou Jeam.

Neste ano, o centroavante disputou a Série C pelo Floresta. Assim como o Caxias, o time cearense chegou ao quadrangular final, mas não subiu.