"Muitas sondagens", afirma vice de futebol do Juventude sobre titulares com contrato

Um dos nomes de maior valorização no elenco do Juventude é o volante Mandaca, de 24 anos. O atleta é um dos mais assediados por equipes nacionais e até mesmo do Exterior. Inicialmente, a informação é que o atleta já teria recebido uma oferta, mas o vice de futebol Luis Carlos Bianchi negou que o clube tenha recebido qualquer proposta oficial.
— O Mandaca, assim como o Gabriel Taliari, assim como o Rodrigo Sam, até mesmo o Igor Formiga, tem sido sondados, mas proposta na mesa a gente ainda não tem nenhuma. Temos muitas sondagens, modelo de negócio. É com dinheiro, é com inclusão de atletas no negócio. Muita sondagem, mas proposta oficial a gente ainda não recebeu nenhuma — esclareceu o vice-presidente.
Bianchi garantiu que, por enquanto, o clube conta com todos os atletas sob contrato para a temporada de 2026. Ao todo, 10 nomes seguem no Estádio Alfredo Jaconi.
— A princípio a gente conta com o Mandaca, conta com o Taliari, conta com o Sam, conta com todos os atletas que a gente tem contrato — finalizou.
Mandaca está no seu terceiro ano no Juventude. O atleta pertencia ao Corinthians, mas ficou em definitivo na Serra após uma negociação com o time paulista. A equipe de São Paulo ficou com um percentual em uma futura venda.
Mandaca entrou em campo em 41 jogos pelo Juventude neste ano. Foram três gols marcados e duas assistências. No ano passado, foram seis gols e três assistências. No seu primeiro ano na Serra, o meio-campista balançou as redes três vezes e deu uma assistência.
ELENCO JUVENTUDE PARA 2026
Goleiros: Pedro Paulo*, Gustavo**
Zagueiros: Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo e Yan Souto**;
Lateral: Igor Formiga
Volantes: Daniel Giraldo e Mandaca
Atacantes: Alisson Safira*, Ênio, Gabiel Taliari, Galego e Marlon Santos
* Falta anunciar
** Retorna de empréstimo