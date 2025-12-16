Esportes

Mercado
Notícia

"Muitas sondagens", afirma vice de futebol do Juventude sobre titulares com contrato

Clube nega ter recebido proposta oficial por titulares. No total, 10 atletas seguem para a temporada de 2026 sob o comando do técnico Maurício Barbieri

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS