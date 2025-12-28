Mogi x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Jogo inicia às 20h, em Mogi das Cruzes. Arte Pioneiro / Reprodução

Na última partida do primeiro turno do NBB 2025/26, o Caxias Basquete enfrenta o Mogi, nesta segunda-feira (29). O confronto inicia às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

O jogo, que fecha a campanha das equipes em 2025, é direto na tabela de classificação. Mogi e Caxias não conseguiram atingir uma vaga na Copa Super 8, mas têm a mesma campanha. São nove vitórias e nove derrotas, com 50% de aproveitamento.

A curiosidade é que são cinco equipes com o mesmo desempenho, do 9º ao 13º lugar. Pelos critérios de desempate, o time paulista é o 10º e o caxiense fica em 12º. Ou seja, uma vitória significa subir na tabela para o começo do segundo turno.

Na rodada de sábado, o Caxias foi derrotado pelo Corinthians, por 100 a 60. Já o Mogi perdeu para o Paulistano: 81 a 66.

No returno, o Caxias terá 12 jogos em casa e sete como visitante. O primeiro será diante do Pato, no Paraná, em 9 de janeiro.