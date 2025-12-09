Esportes

Fazer história
Notícia

"Meu sonho é deixar uma marca aqui no Caxias", diz novo lateral-esquerdo em sua apresentação

Aos 35 anos, Roberto acumula experiências marcantes no futebol, desde o título da Série B pela Chapecoense, em 2020, até a surpreendente queda do CSA à Série D desta temporada

Rafael Rinaldi

