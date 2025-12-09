"Meu sonho é deixar uma marca aqui no Caxias", diz novo lateral-esquerdo em sua apresentação

Roberto chega ao Caxias com currículo de Séries A, B e C do Brasileiro. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias apresentou na tarde desta terça-feira (9) um dos atletas mais experientes do elenco de Fernando Marchiori para a temporada de 2026. O lateral-esquerdo Roberto, 35 anos, chega com as credenciais de quem conhece de perto a disputa das três principais divisões do Campeonato Brasileiro.

Campeão da Segunda Divisão brasileira em 2020 pela Chapecoense, o atleta ainda acumula passagens por equipes como Bahia, Athletico, Bragantino, Náutico, Vitória, Figueirense, Ituano e Vila Nova.

— A experiência vale muito na reta final e esse elenco também tem alguns jogadores experientes, jogadores novos. Estou muito feliz de estar aqui, bem motivado, e quando teve a ligação do Caxias, sendo bem sincero, eu não pensei duas vezes, pela história e grandeza do clube. Eu acredito que o ano que vem vai ser de sucesso — adiantou o lateral.

Roberto chega para uma defesa composta majoritariamente por atletas experientes, acima dos 30 anos, para fazer a diferença em jogos acirrados de Gauchão e da própria Série C do Brasileiro.

— É importante sim, se bem que hoje eu acho que a idade é só um número, você vê vários jogadores, como na Série A. Eu falo da minha posição, o melhor lateral-esquerdo no Brasileirão foi o Reinaldo, que é mais velho do que eu (36). É bom ter essa experiência — admitiu Roberto, que reencontrará no Estádio Centenário velhos parceiros do mundo da bola:

— Já trabalhei com alguns atletas como o Joílson, o Yann Rolim, o Ronei — fomos campeões da Série B na Chapecoense. Conheço o Calyson também, com quem trabalhei no Ituano. Então, já estou bem tranquilo, me abraçaram bem aqui.

Do pesadelo ao sonho

Por mais que já tenha acessos e título na carreira, Roberto chega de um clube que, assim como o Caxias, disputou a Série C de 2025: o CSA. No entanto, os alagoanos amargaram um surpreendente rebaixamento à Série D justamente na rodada final, quando se imaginava que a luta do time seria apenas por uma vaga no G-8.

— O futebol é surpreendente, porque eu acho que não só a gente, mas todo mundo, ninguém acreditava na queda. Foi realmente inacreditável essa queda com 0,85% de chance de acontecer e a gente teve esse rebaixamento. É algo que temos que trazer como aprendizado, do início até o final, nessa intensidade firme para só comemorarmos realmente depois que o juiz apitar.

Roberto espera fazer de 2026 uma temporada histórica para o Caxias, com a conquista do acesso à Série B. E ele ainda projetou alguns anos de atividade nos gramados de futebol.