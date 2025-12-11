Mauricio Barbieri é o novo técnico do Juventude para 2026

Mauricio Babieri teve sucesso no Bragantino. Duda Veloso / Athletico.com.br/Divulgação

O Juventude tem um novo técnico para a temporada de 2026. A direção alviverde chegou a um acerto com Maurício Barbieri, de 44 anos, para comandar o time após a saída de Thiago Carpini, que não conseguiu evitar o rebaixamento. O anúncio foi feito pelo executivo Lucas Andrino, em sua apresentação, na tarde desta quinta-feira (11).

O técnico inicia os trabalhos com o elenco no dia 26 de dezembro, quando se inicia a pré-temporada alviverde. Barbieri, que já era um nome monitorado pelo clube, possui Licença PRO da CBF e Conmebol e é formado em Ciências do Esporte pela USP. Em 2024, após a saída de Carpini, o Juventude chegou a tentar o treinador, mas não teve sucesso.

Seu último trabalho foi no Athletico Paranaense neste ano de 2025, de onde saiu após as primeiras seis rodadas da Série B. Antes, ele trabalhou no exterior, comandando o Juárez, do México, até o final de 2024. No Brasil, antes de ir para o México, ele treinou o Vasco da Gama, onde obteve 43% de aproveitamento em 24 partidas.

Trajetória e Destaque no Bragantino

A carreira de Maurício Barbieri no futebol começou nas categorias de base, onde trabalhou no Osasco Audax, Audax Rio, antigo Red Bull Brasil, Guarani e Desportivo Brasil até 2014. Sua consolidação no cenário nacional ocorreu em 2018, quando, aos 36 anos, foi efetivado para a equipe principal do Flamengo. No Rubro-Negro carioca, ele acumulou 39 jogos, com 19 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

Em 2019, Barbieri teve uma breve passagem pelo Goiás, onde foi demitido apesar de um aproveitamento de 73% em 20 partidas, sendo a perda do título goiano para o Atlético-GO um fator decisivo.

Posteriormente, ele treinou o América-MG e o CSA antes de iniciar sua fase de maior sucesso no Bragantino. Em três anos no clube paulista, o técnico dirigiu o time em 160 jogos, alcançando o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e garantindo a vaga para a disputa da Libertadores de 2022.