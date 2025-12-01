Esportes

Maratona de Caxias do Sul reúne mil atletas; confira os vencedores da prova

Na prova masculina da maratona de 42 km, Gabriel Picarelli brilhou ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar; Entre as mulheres, a vitória ficou com Katia Angelica Salvador

Eduardo Costa

