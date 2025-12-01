Maratona de Caxias do Sul reúne mil atletas; confira os vencedores da prova

Maratona de Caxias do Sul teve premiação para geral e categorias por idade. Eduardo Costa / Agencia RBS

Neste domingo (30), foi realizada a Maratona de Caxias do Sul, com largada e chegada no Centro Universitário Uniftec, no Bairro Cinquentenário. A prova contou com as distâncias de 5km, 18km e 42km e reuniu mais de mil participantes de 10 estados.

Na prova masculina da maratona de 42 km, Gabriel Picarelli brilhou ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo de 02h34min27s, garantindo o título da competição. Logo atrás, Gustavo Henrique Pereira conquistou a segunda colocação, seguido de perto por Jardel da Silva Paim. Daniel Valiatti ficou com a quarta posição, enquanto Sander Renan Vieira Machado fechou o pódio.

Entre as mulheres, a vitória ficou com Katia Angelica Salvador, que concluiu os 42 km em 03h38min08s. Rovane Regina Lazzaretti garantiu a segunda colocação, seguida por Cristina de Quadros Pirocca. Na quarta posição, Maria de Fatima Castilhos e Juliana Lopes Krüger fechou o grupo das cinco melhores.

Na prova de 42 km, os cinco primeiros colocados gerais, masculino e feminino, receberam prêmios que foram de R$ 1,5 mil para os campeões, até R$ 650,00 para o quinto lugar.

A Maratona de Caxias do Sul teve o apoio da Prefeitura Municipal e do Clube de Corredores, teve 1.023 atletas inscritos, distribuídos entre as diferentes categorias. A prova principal, de 42 km, reúniu 106 corredores, enquanto o percurso intermediário de 18 km somou 178 participantes. A distância de 5 km é a mais popular, com 727 inscritos.

Confira os vencedores gerais

5km - masculino

1º - Kauã Mendes Fermino - 00:15:23

2º - Paulo Samuel da Luz de Siqueira- 15:28

3º - Dirceu Candido - 16:34

4º - Valmir de Abreu Ferreira - 16:49

5º - Anderson Sacoman Pereira - 17:09

5 km - feminino

1º - Deyse dos Santos Santos - 20:06

2º - Rosane Heimberg Neitzke - 21:05

3º - Greice Parenza - 21:30

4º - Leticia Dal Picol - 21:55

5º - Tassiane Poleto - 22:03

18km - Masculino

1º - Cristian Kurmann - 01:05:02

2º - Tiago Poloni - 01:06:27

3º - Gabriel Vargas - 01:06:44

4º - Moises Silveira Machado Junior - 01:07:14

5º - Julio Cesar Rodrigues - 01:07:33

18km - Feminino

1º - Micheli Terras - 01:24:28

2º - Suelen Cristina Bastian - 01:30:04

3º - Fernanda Bissigo Pereira - 01:32:14

4º - Jaqueline Ballico - 01:33:18

5º - Diane Aline da Motta - 01:33:29

42km - Masculino

1º - Gabriel Picarelli - 02:34:27

2º - Gustavo Henrique Pereira - 02:40:21

3º - Jardel da Silva Paim - 02:40:59

4º - Daniel Valiatti - 02:44:32

5º - Sander Renan Vieira Machado - 02:51:03

42km - Feminino