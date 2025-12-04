Maicon Roncen tem última corrida da Copa Truck em Interlagos

A etapa final da Copa Truck acontece neste fim de semana, no Autódromo José Carlos Pace, no bairro paulista de Interlagos. Maicon Roncen, representante serrano, buscar fechar a temporada com chave de ouro e conquistar seu terceiro pódio.
O desempenho de Maicon foi crescente durante a temporada. Seu primeiro pódio foi conquistado na sexta etapa e ele seguiu embalado até sua primeira vitória, na oitava etapa. Agora, o gaúcho ocupa a 10ª posição na tabela da Super Truck Elite, com 122 pontos.
A bordo do caminhão #97 da Tiger Team, o piloto tem boa expectativa, porém se mantém centrado acerca das dificuldades da etapa derradeira.
— Estamos com o gostinho de "quero mais", mas sabemos que será uma etapa difícil, é a decisão da temporada e Interlagos é a casa de muitos pilotos do grid, mas vamos batalhar para entrar no top qualifying e buscar um bom resultado para finalizarmos o campeonato na primeira página da tabela de classificação — disse Roncen.
O treino classificatório inicia às 13h15min de sábado (6) e as corridas acontecem no domingo, a partir das 14h10min. A transmissão é feita pelos canais Band e SporTV e pelo YouTube da Copa Truck e High Speed Brazil.