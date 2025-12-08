Maicon Roncen encerra temporada na Copa Truck Elite

Evolução é a palavra que marca a temporada de Maicon Roncen na Copa Truck 2025. Neste domingo (7), o piloto gaúcho fez sua última corrida, na etapa final no Autódromo de Interlagos.
No classificatório, acabou desclassificado por problema de excesso de emissões. Na corrida, largou em último, mas conseguiu o sétimo lugar na segunda prova.
O desempenho de Maicon foi crescente. A bordo do caminhão #97 da Tiger Team, conquistou seu primeiro pódio na sexta etapa e, na oitava, foi campeão pela primeira vez. Finalizou a competição em 11º lugar, com 139 pontos, três a menos que o 10º colocado.
— Estou muito feliz com a evolução que tivemos nesta temporada, a curva de aprendizado foi boa e fomos passando a figurar entre os mais rápidos da categoria, e na sequência conquistei meu primeiro pódio e vitória. Agora já começamos a pensar na temporada 2026, para que venham mais vitórias — disse Roncen.