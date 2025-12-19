Lateral campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira será novo reforço do Juventude

Patryck (D) e Marquinhos foram formados na base do Tricolor e atuaram junto na Seleção. Lesley Ribeiro / CBF,Divulgação

A parceria do Juventude com o São Paulo não ficará apenas na confirmação do empréstimo do goleiro Jandrei. O clube deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo Patryck Lanza, de 22 anos. Considerado uma promessa da base tricolor, o jovem acumula um currículo vitorioso nas categorias de formação e experiência na Seleção Brasileira de base.

No São Paulo desde 2016 possui títulos no sub-15 e sub-17 (Gothia Cup e Peace Cup). Pela Seleção, foi campeão do Mundial Sub-17 em 2019 e do Sul-Americano Sub-20 em 2023. Ele ainda foi chamado para o Pré-Olímpico em 2024, mas acabou desconvocado por um pedido do São Paulo.

O vínculo do jogador com o time do Morumbi vai até a metade de 2027. Reserva de Enzo Díaz e Wendell, ele perdeu espaço nesta temporada e disputou apenas nove partidas. Nos últimos jogos, Hernán Crespo ainda improvisou atacantes como Ferreira e Lucca na função de ala esquerda e não utilizou o lateral.

Em 2024, foram 18 partidas no time principal do Tricolor, Porém, uma fratura na clavícula, em um lance envolvendo o atacante Estêvão, no clássico contra o Palmeiras, em agosto, o afastou dos gramados e prejudicou a sequência.

Na negociação, o Juventude ficará responsável pelo pagamento da totalidade do salário do lateral-esquerdo.



