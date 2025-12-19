Esportes

Oportunidade
Notícia

Lateral campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira será novo reforço do Juventude

Patryck Lanza chega ao Juventude por empréstimo, com salários pagos integralmente pelo clube gaúcho até

Maurício Reolon

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS