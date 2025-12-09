Largada positiva: Caxias Basquete supera número de vitórias fora de casa do último NBB

Time do técnico Rodrigo Barbosa superou o Botafogo, no Rio. Bruno Ulivieri / Basket Osasco,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete tem conseguido construir uma campanha consistente no primeiro turno do NBB 2025/26. Na segunda-feira (8), a equipe do técnico Rodrigo Barbosa garantiu a terceira vitória fora de casa e a sexta na competição nacional ao derrotar o Botafogo por 80 a 75.

Com seis triunfos em 13 jogos, o Caxias ocupa no momento a 11ª colocação. O objetivo para a reta final do primeiro turno é se colocar no G-8, o que garantiria uma vaga na Copa Super 8, disputada em janeiro.

Até aqui, alguns números chamam a atenção. O primeiro é justamente o desempenho como visitante. Na última temporada, o time teve apenas duas vitórias em 17 jogos longe do seu torcedor. O resultado foi a 15ª colocação na tabela. Na temporada 2023/2024, foram quatro vitórias fora de casa em 18 duelos.

Agora, já são três triunfos, contra Botafogo, Osasco e Franca, além de um desempenho positivo contra os rivais considerados diretos na briga pelos playoffs.

O curioso é que o Caxias está encarando uma tabela complicada neste primeiro turno, com 12 partidas fora de casa e só sete como mandante. Ainda restam seis duelos, sendo quatro longe do Rio Grande do Sul.

Na próxima semana, o Gambá enfrenta na terça-feira (16), às 19h30min, o São José, em São Paulo. Dois dias depois, às 20h, o adversário será o Vasco, no Rio de Janeiro. Mais dois confrontos diretos.

Depois, na reta final do ano, o Caxias recebe a Unifacisa (21) e o Fortaleza (23) no Ginásio do Sesi. Na última semana de 2025, viaja para São Paulo, onde enfrenta Corinthians (27) e Mogi (29).

O cenário se inverte no segundo turno, o que pode significar uma campanha melhor atuando no Sesi.



