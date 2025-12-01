Juventude x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Já rebaixado, Ju recebe o Peixe, que luta para escapar da degola. Arte Pioneiro / Agência RBS

Juventude e Santos entram em campo às 19h30min desta quarta-feira (3) no Alfredo Jaconi. Pela 37ª rodada do Brasileirão 2025 apenas o Peixe segue vivo na luta contra o Z-4.

O Alviverde foi matematicamente rebaixado diante do Bahia, após o empate em 1 a 1 em casa. A equipe está estacionada na vice-lanterna, com 34 pontos. Já os santistas venceram o Sport, por 3 a 0, e, com a derrota do Inter para o Vasco por 5 a 1, subiram para o 16º lugar na tabela, com 41 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Jadson (Giraldo), Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Guilherme, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem para Juventude x Santos

Wilton Pereira Sampaio-GO, auxiliado por Bruno Raphael Pires-GO e Daniella Coutinho Pinto-BA. VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ.

Onde assistir a Juventude x Santos

A Amazon Prime Vídeo anuncia a transmissão da partida.

Como chegam

Juventude

O volante Caíque está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já o lateral-direito Igor Formiga retorna à equipe após cumprir suspensão pela expulsão diante do São Paulo.

Com o rebaixamento confirmado após o empate com o Bahia, a tendência é de que Thiago Carpini mescle a equipe. Alguns jogadores em final de vínculo serão liberados no decorrer da semana.

Santos

Com lesão muscular na coxa, o lateral-esquerdo Escobar está fora da partida. O centroavante Tiquinho Soares também fica fora se recuperando de um desconforto no joelho.