Para manter o tapete
Juventude troca partes do gramado do Jaconi e garante qualidade de Série A em 2026

Com quatro competições no calendário, o clube realiza a troca de áreas desgastadas por grama vinda de uma fazenda de Osório

Tiago Nunes

