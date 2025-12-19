Juventude troca partes do gramado do Jaconi e garante qualidade de Série A em 2026

Funcionários do clube iniciaram a troca de partes da grama do Jaconi. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O Estádio Alfredo Jaconi já respira a temporada de 2026. Com um calendário que inclui Gauchão, Copa do Brasil, Série B e a inédita Copa Sul-Sudeste, o Juventude iniciou um tratamento intensivo em seu gramado para suportar a alta carga de jogos. O processo envolve a retirada de partes desgastadas e o plantio de novos rolos de grama do tipo Bermuda, trazidos de uma fazenda em Osório.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o vice-presidente de patrimônio, Rafael Bellei, explicou a complexidade de manter o campo em Caxias do Sul, onde a variação térmica exige a convivência de duas espécies de grama: a de verão (Bermuda) e a de inverno (Ryegrass).

— Agora começa a esquentar, essa grama (de inverno) ela sofre muito no verão, aí ela tende a amarelar. Aí a gente precisa aplicar um veneno em todo o gramado para matar essa grama de inverno. Quando ela morre, ela abre clareiras. Então, a gente vem com os rolos novos da grama de verão, pura. Normalmente nas áreas mais castigadas: as áreas dos goleiros, a linha central e as laterais, onde os auxiliares correm — detalhou o dirigente.

Corrida Contra o Tempo

Um dos grandes obstáculos para a recuperação plena do gramado é o curto intervalo de tempo. Segundo Bellei, a natureza exigiria cerca de 30 dias para a fixação ideal da nova grama, mas o Juventude terá menos de 25 dias até a estreia no Gauchão.

— O ideal seria que a gente tivesse 30 dias após o Brasileirão para a grama, para a natureza trabalhar. Porém, hoje (quinta-feira) já é dia 18 e dia 10 ou 11 nós já vamos ter jogo em casa. Então, é o que temos, não tem muito o que fazer. A gente depende da natureza — ponderou Bellei.

Padrão de Elite na Série B

Desde o retorno à Série A em 2021, o gramado do Jaconi tornou-se referência nacional pela qualidade. Apesar da queda de receitas decorrente do rebaixamento para a Segunda Divisão Nacional, a diretoria assegura que não haverá retrocesso na manutenção do campo. O objetivo é oferecer condições de "Série A" para acelerar o retorno à elite.

— Vamos manter o padrão que a gente quer. Nossa intenção é retornar para a Série A o quanto antes e, para isso, temos que manter o campo como de Série A. A gente sabe que é difícil pelo clima aqui — temos 30 graus hoje e no inverno 2 graus. É um desafio um pouco maior, mas a meta é deixar o gramado 100% todo ano — afirmou o dirigente.