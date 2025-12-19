Juventude troca partes do gramado do Jaconi e garante qualidade de Série A em 2026

O Estádio Alfredo Jaconi já respira a temporada de 2026. Com um calendário que inclui Gauchão, Copa do Brasil, Série B e a inédita Copa Sul-Sudeste, o Juventude iniciou um tratamento intensivo em seu gramado para suportar a alta carga de jogos. O processo envolve a retirada de partes desgastadas e o plantio de novos rolos de grama do tipo Bermuda, trazidos de uma fazenda em Osório.
Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o vice-presidente de patrimônio, Rafael Bellei, explicou a complexidade de manter o campo em Caxias do Sul, onde a variação térmica exige a convivência de duas espécies de grama: a de verão (Bermuda) e a de inverno (Ryegrass).
— Agora começa a esquentar, essa grama (de inverno) ela sofre muito no verão, aí ela tende a amarelar. Aí a gente precisa aplicar um veneno em todo o gramado para matar essa grama de inverno. Quando ela morre, ela abre clareiras. Então, a gente vem com os rolos novos da grama de verão, pura. Normalmente nas áreas mais castigadas: as áreas dos goleiros, a linha central e as laterais, onde os auxiliares correm — detalhou o dirigente.
Corrida Contra o Tempo
Um dos grandes obstáculos para a recuperação plena do gramado é o curto intervalo de tempo. Segundo Bellei, a natureza exigiria cerca de 30 dias para a fixação ideal da nova grama, mas o Juventude terá menos de 25 dias até a estreia no Gauchão.
— O ideal seria que a gente tivesse 30 dias após o Brasileirão para a grama, para a natureza trabalhar. Porém, hoje (quinta-feira) já é dia 18 e dia 10 ou 11 nós já vamos ter jogo em casa. Então, é o que temos, não tem muito o que fazer. A gente depende da natureza — ponderou Bellei.
Padrão de Elite na Série B
Desde o retorno à Série A em 2021, o gramado do Jaconi tornou-se referência nacional pela qualidade. Apesar da queda de receitas decorrente do rebaixamento para a Segunda Divisão Nacional, a diretoria assegura que não haverá retrocesso na manutenção do campo. O objetivo é oferecer condições de "Série A" para acelerar o retorno à elite.
— Vamos manter o padrão que a gente quer. Nossa intenção é retornar para a Série A o quanto antes e, para isso, temos que manter o campo como de Série A. A gente sabe que é difícil pelo clima aqui — temos 30 graus hoje e no inverno 2 graus. É um desafio um pouco maior, mas a meta é deixar o gramado 100% todo ano — afirmou o dirigente.
Bellei ainda comparou o desafio técnico com outros estádios, citando que "o clima da Serra exige uma logística muito mais complexa do que arenas no Nordeste ou até mesmo em São Paulo", devido ao rigor do inverno gaúcho que interrompe o crescimento da grama de base.