Juventude trabalha com cinco nomes para o cargo de executivo de futebol

Andrino saiu do Goiás em outubro deste ano. Rosiron Rodrigues / Goiás EC/Divulgação

Depois de quase três anos como diretor -executivo do Juventude, Júlio Rondinelli deixou o cargo, em comum acordo com o clube, após o empate com o Bahia e a queda alviverde decretada à Série B do Brasileiro.

Mesmo que passe por um processo eleitoral na próxima terça-feira (9), os atuais dirigentes do Ju já trabalham com cinco nomes para ocupar a vaga deixada por Rondinelli.

Como não deve haver disputa eleitoral e Fábio Pizzamiglio será aclamado presidente por mais dois anos, o Alviverde não quer perder tempo em meio ao calendário apertado que se avizinha para 2026, com o início antecipado do Estadual.

Sendo assim, a direção elencou cinco profissionais, alguns desempregados e outros que estão em atividade, para a vaga de diretor-executivo do clube.

Um dos nomes que já foi entrevistado pelos dirigentes do Ju é o de Lucas Andrino, ex-Goiás. O profissional foi liberado pelo clube em outubro, em meio à oscilação do time que não conquistou o acesso à Série A, e está livre para acertar com outra equipe.