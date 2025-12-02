Juventude trabalha com cinco nomes para o cargo de executivo de futebol

Depois de quase três anos como diretor -executivo do Juventude, Júlio Rondinelli deixou o cargo, em comum acordo com o clube, após o empate com o Bahia e a queda alviverde decretada à Série B do Brasileiro.
Mesmo que passe por um processo eleitoral na próxima terça-feira (9), os atuais dirigentes do Ju já trabalham com cinco nomes para ocupar a vaga deixada por Rondinelli.
Como não deve haver disputa eleitoral e Fábio Pizzamiglio será aclamado presidente por mais dois anos, o Alviverde não quer perder tempo em meio ao calendário apertado que se avizinha para 2026, com o início antecipado do Estadual.
Sendo assim, a direção elencou cinco profissionais, alguns desempregados e outros que estão em atividade, para a vaga de diretor-executivo do clube.
Um dos nomes que já foi entrevistado pelos dirigentes do Ju é o de Lucas Andrino, ex-Goiás. O profissional foi liberado pelo clube em outubro, em meio à oscilação do time que não conquistou o acesso à Série A, e está livre para acertar com outra equipe.
Andrino esteve pouco mais de um ano e meio no Goiás e teve trabalho de destaque pelo São Bernardo, onde conquistou o acesso à Série C do Brasileiro em 2022. O executivo também teve uma passagem pelo Guarani.