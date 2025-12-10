Juventude terá reunião com Nenê para discutir o futuro em 2026

Nenê encerrou a temporada em alta com técnico Thiago Carpini. Camila Corso / Agência RBS

Ao que tudo indica, Nenê deve dar um novo drible no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Prometida para o fim deste ano, a aposentadoria do futebol profissional do vovô garoto pode ser adiada pela terceira vez.

O camisa 10 do Verdão nas últimas três temporadas admitiu estar bem fisicamente e pode seguir atuando. Quanto tempo ele ainda pode atuar, não se sabe. Pode ser uma temporada inteira ou apenas mais alguns meses.

O meia-atacante tem contrato até o fim deste ano com o Juventude. Após ser aclamado para o biênio 2026 e 2027, o presidente Fábio Pizzamiglio admitiu que irá se reunir com o experiente jogador.

— A gente ainda não definiu data, mas sabemos do interesse dele de continuar. Acho que agora temos que primeiro definir o executivo, definir o treinador. E a partir da definição do treinador, a gente começa a conversar com os jogadores. O Nenê é um caso que, sim, ele é diferente. Vamos dar uma atenção especial — comentou o presidente do Verdão.

Nenê teve protagonismo neste ano com o retorno do técnico Thiago Carpini, quando foi mais utilizado como titular. Antes, o atleta era banco e entrava apenas por alguns minutos.