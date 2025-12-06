Juventude se despede de Thiago Carpini e da Série A diante do Corinthians

Thiago Carpini encerra sua segunda passagem pelo Ju diante do Corinthians. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude se despede da Série A do Brasileirão 2025 neste domingo (7) contra o Corinthians em Itaquera. Mas, apesar de já estar matematicamente rebaixado desde a antepenúltima rodada, muitos ingredientes estarão diante da equipe de Thiago Carpini.

O primeiro deles diz respeito ao próprio comandante alviverde, que se despede do clube em sua segunda passagem pelo Alfredo Jaconi. O treinador anunciou após a derrota para o Santos que o confronto com o Timão será o último à frente do Ju.

— Infelizmente, o objetivo não foi alcançado. Mas acho que a gente de alguma maneira também consegue deixar mais um legado, assim como foi em 2023. Acho importante terminar bem. É o jogo para, como fizemos contra o Santos e temos feito em todos os últimos jogos, entregar o nosso melhor, competir. Talvez seja o jogo para a gente avaliar algumas situações para a sequência que a diretoria entender que seja necessário — confirmou o técnico.

E dentro destas situações importantes para 2026, observadas pelo treinador, estão possíveis trocas na escalação inicial. Pelo menos de duas a três mexidas, dando espaço para atletas que possuem vínculo com o clube por pelo menos mais uma temporada.

Dentro desta análise, 16 atletas tem contratos com o Juventude a partir de 2026: Igor Formiga, Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo, Giraldo, Mandaca, Jadson, Luiz Henrique, Ênio, Taliari, Galego e Marlon Santos. Além deles, Davi Góes, Gustavo e Yann Souto, que estão emprestados.

Prováveis saídas

O número de atletas que terá o vínculo encerrado com o clube ao final de dezembro é grande: 26 jogadores. Desses, o Ju poderá tentar a renovação com nomes que mais de destacaram, apesar da queda à Série B. Casos do goleiro Jandrei, do zagueiro Luan Freitas, do volante Caíque e do meia Nenê.

O Vovô Garoto, inclusive, merece um capítulo à parte, afinal ele poderá estar se despedindo do Ju em seu 96º jogo com a camisa alviverde. Mas o atleta de 44 anos pode seguir nos gramados por mais uma temporada, adiando a aposentadoria para 2027. Vai depender do clube apostar mais uma vez as fichas na utilização do experiente camisa 10 em mais uma disputa de Série B.

— Tecnicamente, um jogador diferente. Foi muito decisivo em vários momentos com gols e assistências. É um ano a mais. Mas é um cara que se cuida muito. E gosta de treinar. Gosta do que faz. E eu acho que agora é uma questão da diretoria avaliar — comentou Carpini.

Quem não deve estar na partida com o Corinthians é o volante Jadson, que se despediu dos atletas nesta sexta-feira (5) no CT Alviverde e deve acertar com o Athletico para sua segunda passagem pelo clube paranaense. Além dele, atletas como Gabriel Taliari, Igor Formiga e Mandaca receberam propostas e podem deixar o Ju em breve.

— Tem clubes que perguntam, consultam valores que o Juventude quer, se está interessado em vender, mas não tem nada concretizado. Então, eu estou focado no próximo jogo, depois nas minhas férias, meu empresário vai quebrar um pouquinho a cabeça para decidir se ficou ou não. Por hora, estou focado aqui nessa reta final — comentou Mandaca.

Remendado e tentando rever tudo o que de errado aconteceu na temporada, o Juventude visita o Corinthians tentando virar a página de um 2025 abaixo do esperado.

Ano que ficará marcado na memória do torcedor pela queda precoce na Copa do Brasil — caiu na 1ª fase para o Maringá —, pela eliminação polêmica na semifinal do Gauchão para o Grêmio e com apenas a vice-lanterna do Brasileirão, independente do resultado da partida com o Timão.

— Que seja um ano diferente. Um ano de conquistas. E retomada. E que o Juventude brigue forte pelo seu retorno à elite. Que é onde o Juventude merece estar — finalizou Carpini.