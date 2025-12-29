Juventude se aproxima de acerto com volante do São Paulo que esteve na mira do Caxias

Senegalês deverá assinar contrato de um ano com o Verdão. São Paulo / Divulgação

O Juventude avançou na tentativa de contratar o volante senegalês Iba Ly, de 22 anos. O jogador será emprestado pelo São Paulo, já que não faz parte dos planos da comissão técnica do Tricolor para a próxima temporada. O vínculo do atleta com o clube paulista vai até dezembro de 2027.

Com pouco espaço no Morumbi, o senegalês já havia sido emprestado para Inter de Limeira e Retrô. Na equipe pernambucana, Iba Ly atuou em 18 jogos em 2025, sendo 11 como titular.

O curioso é que o Caxias tentou a contratação do volante, e a direção grená chegou a estar otimista quanto a um possível acerto. Na ocasião, um possível interesse da Ponte Preta diminuiu as chances de um acerto. Mas como a Macaca vive problemas extracampo, com atraso de salários e direito de imagem, muitos atletas deixaram o clube e outros que estavam próximos de um acerto acabaram desistindo do negócio.

Foi aí que surgiu o interesse mais forte do Juventude, que ficou mais perto de fechar o acordo, inclusive assumindo integralmente o pagamento dos salários do atleta durante a temporada de 2026.

Origens

Natural de Dakar, o atleta chegou ao Brasil em 2023 após testes no Brasilis-SP e rapidamente foi integrado às categorias de base do Tricolor.

O senegalês participou da Copa São Paulo em 2024 e chegou a ser relacionado para o time principal no empate com o Guarani, pelo Paulistão. Ainda em 2023, sob comando de Rogério Ceni, foi inscrito na Copa Sul-Americana, sinalizando a confiança da comissão técnica no seu potencial.