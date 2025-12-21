Juventude se aproxima de acerto com lateral-direito do futebol paulista

O Juventude encaminhou neste sábado (20) a contratação do lateral-direito Raí Ramos, do Novorizontino. De saída do clube paulista, o jogador deve assinar contrato até o fim de 2026.
O atleta possui vínculo com o Novorizontino por mais uma temporada, mas as partes já negociam uma rescisão amigável.
Aos 31 anos, Raí Ramos disputou seis jogos, com uma assistência, pelo Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.
Ele passou pelas categorias de base do Bahia, Londrina e Toledo, e ainda acumula no currículo passagens por clubes como Atlético-GO, Ituano, Ceará e São Paulo. Pelo Tricolor paulista, Raí atuou em nove partidas em 2023.
Além dele, o Ju também encaminhou nos últimos dias a contratação do lateral-esquerdo Patryck Lanza, do São Paulo, e a renovação com o goleiro Jandrei.