Juventude se aproxima de acerto com lateral-direito do futebol paulista

Jogador deve assinar contrato até o fim de 2026. Higor Basso / Novorizontino/Divulgação

O Juventude encaminhou neste sábado (20) a contratação do lateral-direito Raí Ramos, do Novorizontino. De saída do clube paulista, o jogador deve assinar contrato até o fim de 2026.

O atleta possui vínculo com o Novorizontino por mais uma temporada, mas as partes já negociam uma rescisão amigável.

Aos 31 anos, Raí Ramos disputou seis jogos, com uma assistência, pelo Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025.

Ele passou pelas categorias de base do Bahia, Londrina e Toledo, e ainda acumula no currículo passagens por clubes como Atlético-GO, Ituano, Ceará e São Paulo. Pelo Tricolor paulista, Raí atuou em nove partidas em 2023.