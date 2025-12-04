Juventude se aproxima de acerto com executivo de futebol e desenha mudanças na diretoria para 2026

Lucas Andrino deixou o Goiás na reta final da Série B 2025. Rosiron Rodrigues / Goiás EC/Divulgação

Enquanto faz ajustes nas cadeiras da diretoria executiva que comandará o clube nas próximas duas temporadas, o Juventude se aproximou da contratação do diretor-executivo Lucas Andrino.

O profissional, inclusive, esteve no Alfredo Jaconi na quarta-feira (3) acompanhando o duelo do Verdão com o Santos pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de analisar cinco nomes e iniciar um período de entrevistas com profissionais da área na semana passada, o ex-dirigente do Goiás foi o que mais agradou à direção alviverde. Ele foi liberado pelo clube goiano em outubro, em meio à oscilação do time, que não conquistou o acesso à Série A

Pelo São Bernardo, Andrino conquistou o Paulistão A2 e a Copa Paulista em 2021, além do acesso à Série C em 2022. No ano seguinte, o São Bernardo chegou às quartas de final do Paulistão e conquistou o Troféu do Interior. Já na temporada passada, encerrou a participação no Estadual com a 5ª melhor campanha geral.

Reeleição na terça-feira

O prazo para inscrições de chapas para a disputa presidencial do Juventude encerra nesta sexta-feira (5). A tendência é de que apenas seja inscrita a chapa do atual mandatário, Fábio Pizzamiglio.

Alguns movimentos estão acontecendo nos bastidores do clube e, possivelmente, haverá trocas nas funções de alguns dos atuais dirigentes. O vice de futebol Almir Adami e o diretor Luis Carlos Bianchi podem trocar de funções.

Entre março e abril de 2026, os conselheiros devem aprovar o projeto de SAF do clube ou então recusar a oferta espanhola da empresa Five Eleven Capital, o que poderá mudar os rumos do comando do Juventude.

— Tem a função da SAF, sim, que está andando dentro do Conselho de Administração e estão sendo feito os contratos para depois serem avaliados dentro do Conselho Deliberativo. Isso deve acontecer dentro dos próximos 90, 120 dias. É algo que corre em paralelo, que a gente tenta não trazer para dentro do clube — avaliou o presidente Fábio Pizzamiglio.