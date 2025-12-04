Esportes

Fora de campo
Notícia

Juventude se aproxima de acerto com executivo de futebol e desenha mudanças na diretoria para 2026

Profissional que esteve no Goiás em 2025 deve ser anunciado até a próxima semana pelo clube alviverde. Nesta sexta-feira (5) encerra o prazo para inscrições de chapas para a eleição presidencial

Rafael Rinaldi

