Juventude oficializa contratações de zagueiro "xerifão" e volante campeão da Série C

Zagueiro Messias defendeu o Goiás e quase conquistou o acesso à Série A do Brasileiro. Rosiron Rodrigues / Goiás/Divulgação

Depois de confirmar, pela manhã, o meia Raí Silva e a permanência do zagueiro Marcos Paulo, a véspera de Natal seguiu movimentada para o torcedor Jaconero. Na tarde desta terça-feira (24), o Juventude anunciou mais dois reforços para a temporada 2026, ampliando o elenco do técnico Maurício Barbieri, que inicia a pré-temporada na sexta-feira, dia 26.

O primeiro nome confirmado foi o experiente zagueiro Messias. O defensor chega ao clube após duas temporadas vestindo a camisa do Goiás. Em 2024, Messias foi um dos destaques da equipe goiana, disputando 25 partidas e sendo peça importante na campanha que quase resultou no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Já na temporada de 2025, o zagueiro teve desempenho irregular, acompanhando a oscilação do time, mas ainda assim acumulou 47 jogos e marcou dois gols. Antes de atuar pelo Goiás, Messias passou pelo Santos, onde somou mais de 40 partidas e disputou competições de alto nível, como a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

Com 1m91cm de altura e forte imposição física, o defensor chega com o perfil considerado ideal para a disputa da Série B, competição conhecida pelo alto nível de intensidade e força. Com status de “xerifão”, Messias deve ser um dos líderes do sistema defensivo ao lado de Rodrigo Sam, que também permanece para a temporada 2026.

VOLANTE ANUNCIADO

O outro reforço confirmado é o volante Léo Oliveira, de 29 anos, que defenderá o Verdão em 2026. O jogador foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta, conquistando o acesso à Série B.

O meio-campista se apresentou à Ponte Preta no dia 8 de dezembro para a pré-temporada, mas, diante de cinco meses de salários atrasados, entrou com pedido de rescisão contratual. Revelado pela Portuguesa-RJ, Léo Oliveira também passou por clubes como Itumbiara-GO, Azuriz-PR e Athletic-MG, além de uma breve experiência no futebol internacional. Em 2024, atuou pelo Hapoel Kfar Saba, de Israel.

ELENCO 2026

Goleiros: Jandrei, Ruan Carneiro e Pedro Rocha;

Zagueiros: Messias, Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo, Yan Souto*** e Marcos Paulo;

Laterais: Igor Formiga, Patryck Lanza** e Raí Ramos**;

Meio-campistas: Raí Silva, Giraldo, Léo Oliveira, Luiz Henrique e Mandaca;

Atacantes: Gabriel Taliari, Galego, Marlon Santos e Alisson Safira**

*Renovação encaminhada

**Falta oficializar

***Retorna de empréstimo