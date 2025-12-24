Esportes

Mais confirmados
Notícia

Juventude oficializa contratações de zagueiro "xerifão" e volante campeão da Série C

Somente nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, o Verdão confirmou quatro reforços para a temporada de 2026

Tiago Nunes

