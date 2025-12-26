Juventude oficializa contratação por empréstimo de joia do Vasco

Ray Breno ainda não estreou pelo profissional do Vasco. Matheus Lima / Vasco / Divulgação

O Juventude segue intensificando a montagem de seu elenco e confirmou, na tarde desta sexta-feira (26), a contratação do jovem meia Ray Breno. O jogador de 21 anos chega ao Estádio Alfredo Jaconi por empréstimo junto ao Vasco da Gama até o final da temporada de 2026.

Ray Breno foi o terceiro anúncio do dia, unindo-se ao lateral Raí Ramos e ao atacante Alisson Safira no pacote de reforços que já iniciaram os trabalhos de pré-temporada no Centro de Treinamentos (CFAC).

Formado nas categorias de base do clube carioca, Ray Breno é descrito como um meia de velocidade e boa visão de jogo. Em 2025, o atleta buscou rodagem atuando por empréstimo no Pouso Alegre, de Minas Gerais, e posteriormente defendeu as cores do Nova Iguaçu no futebol carioca.

Natural de Natal-RN, o meia de 1m77 chega para ser uma opção mais jovem ao setor de criação do técnico Maurício Barbieri, com quem trabalhou em 2023 no Vasco e também com Nenê. O vovô garoto deve seguir no clube em 2026. O Juventude tenta a renovação com o atleta de 45 anos.

Com a oficialização do jovem vascaíno, o Juventude chega a sete reforços confirmados para o próximo ano. Além dele, o grupo já conta com o goleiro Pedro Rocha, o meia Raí Silva, o zagueiro Messias, o volante Léo Oliveira, o lateral Raí Ramos e o centroavante Alisson Safira.

O elenco agora foca no condicionamento físico e entrosamento na pré-temporada, que tem pouco mais de duas semanas de preparação antes da estreia no Campeonato Gaúcho contra o Ypiranga.

