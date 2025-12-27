Juventude oficializa contratação de lateral-esquerdo do São Paulo

Lanza já treina com o grupo alviverde. Juventude / Divulgação

O Juventude confirmou na noite desta sexta-feira (26) a contratação por empréstimo de Patrick Lanza, de 22 anos. O jogador se apresentou ao técnico Maurício Barbieri e participou do primeiro treino da pré-temporada alviverde. O lateral-esquerdo vem do São Paulo, com contrato até o final da temporada.

Formado na base do time paulista, Patryck foi presença frequente nas convocações para as seleções de base, com protagonismo. No Sul-Americano de 2019, marcou um gol olímpico diante da Colômbia. Foi campeão do Mundial sub-17 em 2019, com um gol marcado na partida contra a Itália, nas quartas de final.

O lateral também conquistou o Sul-Americano Sub-20 em 2023, na Colômbia. O vínculo do jogador com o time do Morumbi vai até a metade de 2027. Reserva de Enzo Díaz e Wendell, ele perdeu espaço nesta temporada e disputou apenas nove partidas.

Em 2024, foram 18 jogos no time principal do Tricolor, Porém, uma fratura na clavícula, em um lance envolvendo o atacante Estêvão, no clássico contra o Palmeiras, em agosto, o afastou dos gramados e prejudicou a sequência.

Com a confirmação de Patryck, o Juventude chega a oito reforços oficializados para 2026. Além dele, o goleiro Pedro Rocha, o lateral-direito Raí Ramos, o zagueiro Messias, o volante Léo Oliveira, o meia Raí Silva e os atacantes Ray Breno e Alisson Safira já treinam com o grupo alviverde.

Ficha técnica