Esportes

Oitavo reforço
Notícia

Juventude oficializa contratação de lateral-esquerdo do São Paulo

Jogador chega por empréstimo do Tricolor Paulista após disputar 18 partidas em 2024 e superar lesão na clavícula

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS