Juventude oficializa a renovação de goleiro titular para 2026

Atleta seguirá no Estádio Alfredo Jaconi por mais um ano. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O torcedor jaconero recebeu o presente de Natal antecipado. Jandrei segue no Alfredo Jaconi. Após semanas de negociações e um cenário que parecia desfavorável financeiramente, o Juventude oficializou a renovação do empréstimo do goleiro junto ao São Paulo por mais uma temporada.

O desejo do atleta de 32 anos em permanecer no Rio Grande do Sul foi o diferencial. Natural de Itaqui, Jandrei se adaptou rapidamente à Serra e conquistou a titularidade absoluta em 2025, disputando 19 partidas com a camisa do Verdão.

Jandrei traz para o elenco de Maurício Barbieri uma bagagem internacional e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

O atleta tem raízes gaúchas. Ele iniciou no Novo Hamburgo em 2014. Depois, teve projeção nacional com a Chapecoense, onde ultrapassou a marca de 100 jogos. Fora do país também teve experiência, com passagem pelo Genoa, na Itália, em 2019.

No Brasil. acumulou passagens por Athletico-PR, Santos e São Paulo. No Tricolor Paulista, fez parte do elenco nas conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.