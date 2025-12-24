Juventude negocia com atacante uruguaio para a temporada 2026

Manoel Castro trabalhou com o técnico Maurício Barbieri. Estudiantes / Divulgação

O Juventude pode ganhar sotaque uruguaio na próxima temporada. O departamento de futebol do Verdão negocia a contratação do atacante Manuel Castro, de 30 anos, como possível reforço para o elenco que será comandado pelo técnico Mauricio Barbieri em 2026. A informação foi divulgada pelo repórter Bruno Mucke, da Rádio Caxias, e confirmada pelo Pioneiro.

Atualmente, Manuel Castro defende o Liverpool do Uruguai, clube com o qual tem contrato até o fim deste ano. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 18 partidas, balançou as redes duas vezes e contribuiu com duas assistências. O jogador chega ao radar alviverde com o aval de Barbieri, com quem trabalhou anteriormente no Juárez, do México, na temporada passada.

Em 2022, Castro teve uma passagem de destaque pelo Estudiantes, da Argentina. Na ocasião, disputou 53 jogos, marcou sete gols e distribuiu sete assistências, números que chamaram a atenção no futebol sul-americano e reforçam o perfil de atleta experiente buscado pela direção do Juventude.

Apesar do interesse, o clube adota cautela nas tratativas. Por se tratar de uma negociação internacional e com valores em dólar, o processo se torna mais complexo, especialmente diante do orçamento projetado para 2026. O rebaixamento à Série B implica queda de receitas, o que exige alinhamento financeiro para que a contratação se encaixe nas possibilidades do clube e, ao mesmo tempo, seja atrativa para o jogador.