Juventude marca no fim e se despede da Série A com empate diante do Corinthians

Zagueiro Bernardo, 20, foi a novidade na escalação inicial do Ju. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

No último ato dentro do Brasileirão 2025, o Juventude se despediu da elite do futebol brasileiro com um bom futebol diante do Corinthians, na Arena Itaquera. O empate em 1 a 1 veio com o atacante Negueba nos instantes finais.

Com o resultado, o Alviverde terminou a competição na vice-lanterna, com 35 pontos. Em 38 jogos, o Ju obteve nove vitórias, oito empates e 21 derrotas.

Vantagem corintiana

Thiago Carpini se despediu do comando técnico do Verdão mandando a campo força máxima, com exceção na zaga. De olho em 2026, o garoto Bernardo, de 20 anos, foi testado ao lado de Rodrigo Sam na zaga.

E o Verdão quase abriu o placar na Arena Itaquera aos seis minutos. Marcelo Hermes roubou a bola e rolou para Taliari, quase na peque área. Mas o atacante bateu em cima da marcação.

A primeira chance de real perigo dos paulistas veio aos 18 minutos. Talles Magno bateu em cima da marcação e, no rebote, Romero isolou.

Os donos da casa chegaram ao gol aos 22. Kayke passou facilmente por Jadson na esquerda e cruzou na entrada da área. José Martinez chegou batendo de primeira e fez um golaço, no canto direito de Jandrei: 1 a 0.

Com dificuldades na produção ofensiva, o Ju só levou perigo em cobranças de falta de Igor Formiga, mas Hugo Souza deu um tapa na bola e evitou o empate na primeira tentativa. E depois com Mandaca cabeceando no canto e batendo em cima da marcação corintiana.

No final, Jandrei evitou o segundo gol, que seria de Talles Magno. O atacante tentou encobrir o goleiro alviverde, mas ele voltou a tempo para fazer a defesa.

Competitivo

No intervalo, Nenê e Bernardo deixaram o gramado para as entradas de Giovanny e Ewerthom. Logo aos dois minutos da etapa final, o Corinthians perdeu o segundo gol numa bobeada de Peixoto. O volante perdeu a bola para Talles Magno que bateu pra fora.

A resposta alviverde veio com Taliari, que perdeu o gol na pequena área depois de uma boa troca de passes do ataque alviverde. O Ju voltou melhor para o segundo tempo, mas pecou nas finalizações.

O jogo ficou aberto com as duas equipes perdendo oportunidades de gol, mas quem aproveitou para mexer no placar foi o Verdão. Marcelo Hermes deu assistência precisa da esquerda e Negueba ganhou a disputa pelo alto. A bola explodiu no travessão e foi parar no fundo do gol: 1 a 1.

Ficha técnica

Corinthians 1x1 Juventude

38ª rodada do Brasileirão 2025

Arena Itaquera, em São Paulo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, João Pedro, Angileri e José Martinez (Matheusinho, int.); Carrillo (Raniele, int.), Charles, Hugo (André, 33/2º); Talles Magno (Dieguinho, 16/2º), Kaike e Romero (Depay, 16/2º). Técnico: Dorival Júnior

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga (Negueba, 37/2º), Rodrigo Sam, Bernardo (Ewerthon, int.) e Marcelo Hermes; Caíque, Peixoto, Jadson (Babi, 21/2º), Mandaca e Nenê (Giovanny, int.); Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Gols: José Martinez (C), aos 22 minutos, no primeiro tempo. Negueba (J), aos 42, no segundo tempo.

Cartão amarelo: Caíque (J).

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima-MG, auxiliado por Fernanda Gomes Antunes-MG e Brigida Cirilo Ferreira-AL. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior-PE