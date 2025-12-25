Juventude inicia era Barbieri com dois grandes desafios na pré-temporada

Primeiro dia será dedicado às avaliações médicas aos jogadores. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude abre as portas do Centro de Treinamentos nesta sexta-feira (26) para dar o pontapé inicial na temporada de 2026 e receber seus atletas que irão defender as listras verticais na próxima temporada. O dia marca não apenas a reapresentação dos jogadores, mas o começo de uma nova filosofia sob o comando de Maurício Barbieri.

Em sua primeira experiência no futebol gaúcho, o treinador assume o desafio de liderar o clube em um ano de reconstrução após o rebaixamento para a Série B.

– O desafio que a gente tem é construir um elenco, mais até do que trabalhar em cima de uma base. Precisamos construir uma forma de atuar juntos, construir uma equipe. Isso demanda tempo e trabalho. Então precisamos ter um pouco de paciência. É uma equipe que vai iniciar procurando representar os valores do clube, mas que vai demandar tempo até estar afinada, ajustada, consistente em desempenho para entregar aquilo que se espera – comentou o técnico de 44 anos.

Barbieri terá pouco ou nada do trabalho anterior para herdar. Com a saída de mais de 20 atletas, o legado de Thiago Carpini ficou no passado. O técnico já alertou que será necessária paciência, pois o grupo é praticamente novo. Apenas 10 remanescentes do ano passado permanecem no Jaconi, entre eles alguns destaques, como o meio-campistas Mandaca e o atacante Gabriel Taliari.

Até o momento, o Juventude oficializou sete nomes para 2026, sendo que três são renovações: os goleiros Jandrei e Ruan Carneiro e o zagueiro Marcos Paulo. Das novidades confirmadas, o zagueiro Messias, ex- Goiás, que chega para ser um dos líderes da defesa, o volante Léo Oliveira e o goleiro Pedro Rocha, campeões da Série C com a Ponte Preta, e o meia Raí Silva, formado no Botafogo e que se destacou no Volta Redonda.

O Desafio do Calendário

A maior preocupação da comissão técnica é o curtíssimo tempo de preparação. Serão apenas duas semanas de trabalho até a estreia no Gauchão, marcada para o final de semana de 10 e 11 de janeiro, contra o Ypiranga, em Caxias do Sul. O ponto positivo é que o time não precisará viajar na estreia, pois o primeiro jogo oficial do ano será no Estádio Alfredo Jaconi.

O objetivo principal de Barbieri neste início é equilibrar dois pilares fundamentais de uma equipe. O primeiro deles é o equilíbrio físico do elenco. Colocar os novos atletas em condição mínima de paridade em campo. O segundo é a metodologia de jogo. Implementar um modelo intenso e agressivo em um grupo em reconstrução. O processo será não é rápido e demanda tempo, algo que o treinador pouco terá.

– Vou construir o melhor modelo de jogo para o Juventude em função do que teremos à disposição, jogadores, características, cultura do clube e premissas que o Maurício gosta e acredita, equipes que sejam intensas, agressivas e que procurem ser protagonistas – acrescentou Barbieri.

O Juventude ainda não tem jogos-treino confirmados antes da abertura do Estadual. O único teste confirmado ocorrerá com a competição já em andamento. Um amistoso contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, no dia 17 de janeiro, no Jaconi, após a segunda rodada do Gauchão.

ELENCO 2026

Goleiros: Jandrei, Ruan Carneiro e Pedro Rocha;

Zagueiros: Messias, Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo e Marcos Paulo;

Laterais: Igor Formiga, Patryck Lanza* e Raí Ramos*;

Meio-campistas: Raí Silva, Giraldo, Léo Oliveira, Luiz Henrique e Mandaca;

Atacantes: Gabriel Taliari, Galego, Marlon Santos, Ray Breno*, Manoel Castro* e Alisson Safira*

*Falta oficializar