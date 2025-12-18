Juventude formaliza propostas para renovação de contrato com dois atletas do atual elenco

Marcos Paulo chegou como lateral e virou zagueiro no Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude segue trabalhando na montagem do elenco de jogadores de 2026. Oficialmente o clube ainda não anunciou nenhum reforço. A pré-temporada já tem data para começar. A preparação sob o comando do técnico Maurício Barbieri inicia no dia 26 de dezembro. A estreia no Gauchão está prevista para o dia 10 ou 11 de janeiro, no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Ypiranga.

Nesta semana, a direção apresentou as propostas para renovar os contratos de dois atletas do elenco que terminou a temporada de 2025. O clube encaminhou a primeira para o lateral-esquerdo Alan Ruschel. O atleta deve ir para o seu quarto ano no Jaconi. Nesta temporada, ele entrou em campo em 26 jogos.

Outro nome que deve seguir é o lateral e zagueiro Marcos Paulo. O clube também formalizou a proposta de renovação ao atleta, que pertence ao Nova Iguaçu-RJ. Assim, o Juventude irá exercer o direito de compra do jogador. O defensor entrou em campo em 25 partidas nesta temporada e virou zagueiro. Ele chegou como lateral para o Verdão.