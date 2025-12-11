Juventude fará amistoso contra time argentino e pré-temporada tem data definida

Partida será no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O novo Executivo de Futebol do Juventude, Lucas Andrino, detalhou o planejamento de pré-temporada e confirmou a data da apresentação do elenco para o dia 26 de dezembro. O período de preparação será curto antes da estreia no Gauchão, marcada para 10 ou 11 de janeiro, contra o Ypiranga, devido à sequência de jogos de domingo e quarta-feira.

Andrino admitiu que a janela entre a reapresentação e a estreia, que inclui ainda os dias de folga do Ano Novo, aumenta a carga de dificuldade no curto calendário que terá o novo técnico Maurício Barbieri:

— É óbvio que isso é preocupante porque nós temos que dar ritmo de jogo, nós temos aplicação de conteúdo do treinador, isso leva um tempo. Mas a gente sabe que nós vamos ter que nos aplicar muito, muitas vezes treinar em dois períodos, para que a gente possa o quanto antes colocar a equipe em condições de vitória — declarou Andrino.

Amistoso de luxo

Um dos pontos altos da preparação do Juventude será o amistoso internacional contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, já confirmado para o dia 17 de janeiro, no Estádio Alfredo Jaconi, após a segunda rodada do Gauchão. O jogo será realizado na data da terceira rodada do estadual. Assim, a partida contra o Inter SM, na região central, será adiada para 28 de janeiro.

Lucas Andrino enfatizou que o confronto com o gigante sul-americano é importante para o clube, que neste ano já realizou um teste com o Boca Juniors.