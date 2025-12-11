Esportes

Juventude fará amistoso contra time argentino e pré-temporada tem data definida

O executivo Lucas Andrino detalhou o calendário apertado do Juventude para 2026 e destacou a importância do teste contra time do Exterior 

Tiago Nunes

