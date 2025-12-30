Juventude encaminha contratação de zagueiro para a temporada 2026

Gabriel Pinheiro, 28 anos, tem passagem pelo Volta Redonda. Reprodução / Redes sociais

O Juventude segue trabalhando na formação do elenco para a temporada de 2026. Durante a pré-temporada, o departamento de futebol intensifica a busca por reforços e deve anunciar em breve a chegada do zagueiro Gabriel Pinheiro, de 28 anos, que atuou pelo Volta Redonda nesta temporada.

Antes disso, o defensor vestiu a camisa do Nova Iguaçu a partir de 2022 e também teve passagem pelo Brusque. Gabriel Pinheiro iniciou sua carreira no Americano-RJ e acumulou experiência no Boa Esporte, construindo trajetória sólida no futebol brasileiro.

Com a possível contratação, o Juventude amplia as opções para o setor defensivo. Atualmente, o grupo conta com os zagueiros Messias, Bernardo, Rodrigo Sam, Cipriano, Abner e Marcos Paulo, peças que já participam da preparação para os desafios da próxima temporada.

O elenco do Juventude ainda conta com os goleiros Jandrei, Ruan Carneiro, Pedro Rocha e Zé Henrique. Os laterais são Alan Ruschel, Patryck Lanza, Igor Formiga e Raí Ramos.

No meio-campo, o time tem os seguintes nomes: Mandaca, Leo Oliveira, Raí Silva, Luiz Henrique, Gui Teixeira e Trevisol. Já no setor ofensivo, as opções incluem Gabriel Taliari, Galego, Alisson Safira, Caique Trindade, Marlon e Ray Breno.