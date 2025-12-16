Juventude encaminha contratação de destaque da Série B pelo Cuiabá

Atacante Alisson Safira retornou ao Brasil neste ano. Assessoria / Cuiabá

O Juventude já partiu para a montagem do elenco de jogadores para a temporada de 2026. Com o técnico Maurício Barbieri trabalhando no Estádio Alfredo Jaconi, o clube iniciou a montagem do elenco de jogadores.

A apresentação oficial do grupo está marcada para o dia 26 de dezembro, quando a pré-temporada começará no Centro de Treinamentos do Verdão.

Um nome está bem encaminhado com o Juventude e deve reforçar o Papo no ano de 2026. O atacante Alisson Safira, 30 anos. O atleta pertence ao Santa Clara, de Portugal, e estava emprestado ao Cuiabá. O jogador se destacou no Dourado neste ano.

Na temporada, o atleta tem 22 jogos e chegou a marca de 10 gols com a camisa do Cuiabá. Safira também teve duas assistências para gols no ano. O jogador.

Safira passou de 2021 até 2024 em Portugal e também deixou a sua marca. Pelo B SAD ele fez sete gols em uma temporada, no Vitória SC balançou as redes seis vezes e no Santa Clara outras seis.