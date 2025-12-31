Juventude é notificado pela Portuguesa por suposto assédio ao zagueiro Gabriel Pinheiro

Gabriel Pinheiro esteve na Portuguesa nas últimas semanas. Portuguesa / Divulgação

O Juventude foi notificado extrajudicialmente pela Portuguesa SAF, que acusa o Verdão de assediar o zagueiro Gabriel Pinheiro, de 28 anos. Segundo o clube paulista, o jogador tinha um acordo firmado para integrar o elenco da equipe na temporada 2026, em contrato de empréstimo com o Volta Redonda, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta.

Em nota, a Portuguesa afirma que o jogador já havia iniciado a pré-temporada com a Portuguesa, passando por exames médicos e tendo seu registro trabalhista formalizado.

— Diante da conduta adotada e da forma como o processo se desenvolveu, a Portuguesa SAF informa que tomará as medidas cabíveis, não apenas envolvendo o Esporte Clube Juventude, mas, também, o atleta e seus representantes, visando a preservação dos direitos e o respeito às normas que regem as relações entre clubes e atletas no futebol brasileiro — diz a nota da Portuguesa.

Leia Mais Juventude encaminha contratação de zagueiro para a temporada 2026

Segundo a Lusa, no dia 19 foi gerada a documentação federativa do atleta no sistema da CBF, assinada pelo clube paulista e pelo Volta Redonda, restando apenas a assinatura do próprio jogador.

No entanto, no último domingo (28), após participar normalmente dos treinamentos, Gabriel Pinheiro comunicou ao técnico Fábio Matias que pretendia deixar a equipe para acertar com o Juventude, sem que houvesse qualquer contato oficial do Verdão.

Gabriel manteve rotina na Portuguesa, incluindo jogo-treino, sessões de fotos e entrevistas institucionais, além de residir no centro de treinamento nos últimos dias.

A diretoria da Portuguesa considera que a conduta do Juventude fere regulamentos da FIFA e da CBF, já que não houve manifestação formal de interesse por parte da direção alviverde.

O que diz o Juventude

Procurado pela reportagem, o Juventude optou, por enquanto, por não se manifestar sobre a notificação extrajudicial enviada pela Portuguesa SAF. A diretoria alviverde não divulgou posicionamento oficial e nem sequer comenta sobre um possível interesse no atleta.

NOTA OFICIAL DA PORTUGUESA

A Portuguesa SAF informa que notificou extrajudicialmente o Esporte Clube Juventude devido ao assédio direcionado ao zagueiro Gabriel Pinheiro, com quem detinha um acerto para integrar o elenco profissional na temporada 2026, em um acordo de empréstimo assinado com o Volta Redonda Futebol Clube, detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta.

No dia 17 deste mês, Gabriel, devidamente autorizado pelo Volta Redonda, passou a participar da pré-temporada lusitana, tendo sido submetido aos exames médicos e, ainda, tendo o efetivo registro de sua CTPS junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Já no dia 19, a Portuguesa SAF gerou a documentação federativa do Atleta no sistema GestãoWeb, da Confederação Brasileira de Futebol, o qual fora assinado pela Portuguesa SAF e o Volta Redonda Futebol Clube, faltando apenas a assinatura do próprio atleta.

De forma surpreendente, no último domingo (28), após participar normalmente do treinamento, Gabriel Pinheiro comunicou o técnico Fábio Matias sobre seu desejo em deixar a Portuguesa e acertar com o Juventude. Reforçamos que em nenhum momento o clube gaúcho nos procurou para manifestar seu interesse, ferindo os regulamentos da FIFA e CBF.

Ressalta-se que, além do vínculo trabalhista formalizado, o atleta manteve rotina regular de treinamentos, participou de jogo-treino no período, sessões de fotos e entrevistas institucionais, além de residir nos últimos dias em nosso CT, estando plenamente integrado ao ambiente do clube.

Diante da conduta adotada e da forma como o processo se desenvolveu, a Portuguesa SAF informa que tomará as medidas cabíveis, não apenas envolvendo o Esporte Clube Juventude, mas, também, o atleta e seus representantes, visando a preservação dos direitos e o respeito às normas que regem as relações entre clubes e atletas no futebol brasileiro.