Juventude e Caxias sobem no ranking da CBF após a temporada de 2025; Veja as posições

A divulgação do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é um dos momentos mais aguardados do final de ano, pois é através dele que a CBF define os potes dos sorteios da Copa do Brasil de 2026. Para a dupla Ca-Ju, a notícia é positiva. Tanto Juventude quanto Caxias apresentaram evolução e ganharam posições.
O Juventude segue como a terceira força do Rio Grande do Sul no cenário nacional, atrás apenas de Grêmio e Internacional. O Verdão subiu uma posição em relação ao ano passado, saltando do 18º para o 17º lugar, somando 8.426 pontos.
Mesmo com o rebaixamento para a Série B ao final de 2025, o bom desempenho do clube em anos anteriores na elite e sua regularidade jogando a Copa do Brasil garantiram a manutenção entre os 20 melhores clubes do país. Essa posição é estratégica para garantir um pote mais favorável no sorteio da competição nacional no ano que vem.
Caxias tem salto maior
O Caxias foi o clube da região que mais ganhou terreno. O Grená subiu seis posições, saindo da 64ª colocação para ocupar agora o 58º lugar, com 2.051 pontos.
A ascensão é reflexo direto da temporada de 2025, onde o clube disputou a Série C do Brasileirão, com participação no quadrangular do acesso, e alcançou a segunda fase da Copa do Brasil. O critério de pesos da CBF beneficia justamente equipes que mostram evolução constante e participação ativa nas divisões nacionais.
Panorama Nacional e Critérios
O ranking leva em conta o desempenho dos últimos cinco anos em todas as divisões do Brasileiro e na Copa do Brasil. Os resultados mais recentes têm peso maior no cálculo.
- Destaques Nacionais: O Cruzeiro foi o grande protagonista da atualização, saltando do 19º para o 11º lugar após ser semifinalista da Copa do Brasil e 3º colocado na Série A. O Mirassol também se destacou, assumindo a 28ª posição.
- Significado Prático: Estar bem ranqueado significa, na prática, enfrentar adversários teoricamente menos ranqueados nas fases iniciais da Copa do Brasil e ter a vantagem de decidir jogos em casa ou jogar pelo empate, dependendo do regulamento de cada fase.
Top 30
- Flamengo - 16.314 pontos
- Corinthians - 14.930
- Palmeiras - 13.860
- Atlético-MG - 13.696
- São Paulo - 13.556
- Fluminense - 13.006
- Botafogo - 12.834
- Athletico-PR - 12.656
- Bahia - 12.632
- Vasco - 11.330
- Cruzeiro - 11.010
- Grêmio - 10.636
- Fortaleza - 10.382
- Inter - 10.014
- Bragantino - 9.802
- Santos - 8.852
- Juventude - 8.426
- Atlético Goianiense - 7.476
- América-MG - 7.429
- Vitória - 7.205
58. Caxias - 2.051