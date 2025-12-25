Esportes

Juventude e Caxias sobem no ranking da CBF após a temporada de 2025; Veja as posições

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou nesta quarta-feira (24) o seu Ranking Nacional de Clubes. Os resultados mostram o fortalecimento da dupla Ca-Ju, que colhe os frutos de suas recentes campanhas em competições nacionais

Tiago Nunes

