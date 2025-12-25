Juventude e Caxias sobem no ranking da CBF após a temporada de 2025; Veja as posições

A temporada de 2025 encerrou com a divulgação do Ranking da CBF. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A divulgação do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é um dos momentos mais aguardados do final de ano, pois é através dele que a CBF define os potes dos sorteios da Copa do Brasil de 2026. Para a dupla Ca-Ju, a notícia é positiva. Tanto Juventude quanto Caxias apresentaram evolução e ganharam posições.

O Juventude segue como a terceira força do Rio Grande do Sul no cenário nacional, atrás apenas de Grêmio e Internacional. O Verdão subiu uma posição em relação ao ano passado, saltando do 18º para o 17º lugar, somando 8.426 pontos.

Mesmo com o rebaixamento para a Série B ao final de 2025, o bom desempenho do clube em anos anteriores na elite e sua regularidade jogando a Copa do Brasil garantiram a manutenção entre os 20 melhores clubes do país. Essa posição é estratégica para garantir um pote mais favorável no sorteio da competição nacional no ano que vem.

Caxias tem salto maior

O Caxias foi o clube da região que mais ganhou terreno. O Grená subiu seis posições, saindo da 64ª colocação para ocupar agora o 58º lugar, com 2.051 pontos.

A ascensão é reflexo direto da temporada de 2025, onde o clube disputou a Série C do Brasileirão, com participação no quadrangular do acesso, e alcançou a segunda fase da Copa do Brasil. O critério de pesos da CBF beneficia justamente equipes que mostram evolução constante e participação ativa nas divisões nacionais.

Panorama Nacional e Critérios

O ranking leva em conta o desempenho dos últimos cinco anos em todas as divisões do Brasileiro e na Copa do Brasil. Os resultados mais recentes têm peso maior no cálculo.

Destaques Nacionais: O Cruzeiro foi o grande protagonista da atualização, saltando do 19º para o 11º lugar após ser semifinalista da Copa do Brasil e 3º colocado na Série A. O Mirassol também se destacou, assumindo a 28ª posição.

O foi o grande protagonista da atualização, saltando do 19º para o 11º lugar após ser semifinalista da Copa do Brasil e 3º colocado na Série A. O também se destacou, assumindo a 28ª posição. Significado Prático: Estar bem ranqueado significa, na prática, enfrentar adversários teoricamente menos ranqueados nas fases iniciais da Copa do Brasil e ter a vantagem de decidir jogos em casa ou jogar pelo empate, dependendo do regulamento de cada fase.

Top 30

Flamengo - 16.314 pontos Corinthians - 14.930 Palmeiras - 13.860 Atlético-MG - 13.696 São Paulo - 13.556 Fluminense - 13.006 Botafogo - 12.834 Athletico-PR - 12.656 Bahia - 12.632 Vasco - 11.330 Cruzeiro - 11.010 Grêmio - 10.636 Fortaleza - 10.382 Inter - 10.014 Bragantino - 9.802 Santos - 8.852 Juventude - 8.426 Atlético Goianiense - 7.476 América-MG - 7.429 Vitória - 7.205