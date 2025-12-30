Juventude divulga lista dos 23 atletas que vão disputar a Copa São Paulo 

Atacante Scatolin estreou no grupo principal que disputou o Brasileirão 2025. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude divulgou na tarde desta terça-feira (30) a lista dos 23 atletas convocados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A viagem do elenco ocorre no dia 1º e será de ônibus até Guaratinguetá.

Esta vai ser a 29ª participação do clube na história da Copinha. O melhor resultado do Verdão foi em 2010, quando chegou às semifinais do torneio. Na edição de 2025, o Alviverde avançou até a terceira fase da competição.

Em 2026, o Ju foi sorteado para jogar em Guaratinguetá, fazendo parte do Grupo 21, ao lado de Atlético Guaratinguetá-SP, São José-SP e Nacional-AM. Os dois melhores colocados avançam para a segunda fase.

A estreia do Juventude está marcada para 4 de janeiro, domingo, às 15h15min, diante do São José-SP.

Dentre os relacionados estão nomes que figuraram no elenco principal em 2025, como os atacantes Pinna e Scatolin.

Confira a lista dos 23 atletas convocados:

Goleiros

Joaquim (2007)

Léo (2006)

Laterais

Alexandre (2007)

Gabriel (2006)

Henzo (2008)

Luiz Eduardo (2005)

Zagueiros

Kauã Costa (2006)

Kauê (2006)

Matheus (2007)

Schaffer (2007)

Volantes

Kaynan (2006)

Nico (2008)

Sasso (2006)

Yarlei (2006)

Pedro (2006)

Meias

Beto (2006)

Lucas (2006)

Luisinho (2007)

Atacantes

Lucca (2007)

Pinna (2007)

Roberson (2006)

Scatolin (2008)

Wictor (2006)